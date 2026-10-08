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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan el rostro de Camilo Cifuentes con IA: así sería su apariencia sin gafas

Revelan el rostro de Camilo Cifuentes con IA: así sería su apariencia sin gafas

Una imagen creada con inteligencia artificial muestra cómo sería el rostro de Camilo Cifuentes sin sus tradicionales gafas oscuras.

Camilo Cifuentes: así sería su rostro completo según una imagen creada con IA
Imagen creada con inteligencia artificial muestra una aproximación de cómo sería el rostro de Camilo Cifuentes sin gafas oscuras.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Una imagen creada con inteligencia artificial volvió a poner a Camilo Cifuentes en el centro de la conversación en redes sociales. Internautas tomaron como referencia fotografías que habían circulado previamente y utilizaron herramientas de IA para realizar una aproximación de cómo podría verse el rostro completo del creador de contenido.

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La imagen ha llamado especialmente la atención porque durante años Cifuentes se ha caracterizado por aparecer públicamente con gafas oscuras, elemento que se convirtió en una de las principales características de su apariencia y que también ayudó a mantener en reserva sus facciones.

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Sin embargo, la imagen que ahora circula no corresponde a una fotografía en la que se pueda observar directamente su rostro completo. Se trata de una representación generada mediante inteligencia artificial a partir del material visual disponible.

Por eso, aunque el resultado permite hacerse una idea de cómo podrían ser sus facciones, no confirma que ese sea realmente el rostro de Camilo Cifuentes.

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Así sería el rostro de Camilo Cifuentes según la IA

En la imagen procesada digitalmente, el creador de contenido aparece sin las gafas oscuras que habitualmente utiliza en sus apariciones públicas.

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El resultado muestra unos pómulos moderadamente definidos, labios medianos y una mandíbula amplia. Estos detalles fueron recreados por la herramienta de inteligencia artificial tomando como referencia las imágenes que habían sido difundidas anteriormente.

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Precisamente por tratarse de una reconstrucción, algunos rasgos pueden no coincidir con la apariencia real de Cifuentes. La tecnología puede completar zonas que no aparecen claramente en una fotografía, pero eso no significa que el resultado corresponda de manera exacta a la persona.

La imagen, entonces, funciona como una aproximación a la apariencia del creador de contenido y no como una fotografía que permita confirmar sus facciones.

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Camilo Cifuentes: así sería su rostro completo según una imagen creada con IA
Camilo Cifuentes: así sería su rostro completo según una imagen creada con IA

¿Por qué volvió a hablarse de Camilo Cifuentes?

El interés por la apariencia de Camilo Cifuentes aumentó en medio de la polémica que ha protagonizado durante los últimos días y que está relacionada con una presunta infidelidad a María Camila Sepúlveda, quien sería su expareja y madre de su hijo.

La situación generó una amplia conversación entre usuarios de redes sociales, especialmente después de que comenzaran a circular diferentes imágenes y publicaciones relacionadas con el creador de contenido.

Cifuentes también ha llamado la atención durante años por el trabajo social que realizaba y por su decisión de mantener su rostro alejado de la exposición pública. Sus acciones estaban dirigidas principalmente a vendedores informales y personas de escasos recursos.
Puedes leer: Camilo Cifuentes toma radical decisión en medio de señalamientos; ¿afectan sus ingresos?

Las imágenes que habrían servido para crear la aproximación

Según la información que circula, las imágenes utilizadas como referencia habrían sido tomadas junto a quien sería su nueva pareja, la creadora de contenido española La Miijita. "Qué ojos más lindos", fue uno de los comentarios en redes sociales.

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La española también quedó involucrada en la conversación generada alrededor de la polémica y ha recibido críticas de algunos internautas, quienes la han señalado como la tercera persona relacionada con la situación sentimental que involucra a Cifuentes y María Camila Sepúlveda.

A partir de esas fotografías, usuarios realizaron modificaciones y utilizaron inteligencia artificial para intentar completar las partes del rostro que no podían observarse con claridad.

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