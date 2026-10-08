Lámpara de Moser: botella de plástico transforma luz solar dentro de casas sin electricidad

Si buscas una forma económica y sustentable de iluminar habitaciones oscuras o pasillos sin ventanas durante el día sin gastar electricidad, la lámpara de Moser es una de las alternativas más conocidas.

Se trata de un sistema casero que utiliza únicamente una botella de plástico transparente llena de agua, insertada en el techo de una vivienda para aprovechar la luz del sol.

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Esta solución ha ganado popularidad internacional y actualmente se utiliza en más de 20 y 30 países para mejorar la luminosidad diurna en hogares con limitaciones de luz natural o acceso a la red eléctrica.



¿Qué es la lámpara de Moser y quién la inventó?

La lámpara de Moser es un dispositivo de iluminación solar diurna desarrollado a principios de la década de 2000 por Alfredo Moser, un mecánico residente en la localidad de Uberaba, Brasil.

La idea nació como una respuesta ingeniosa frente a los cortes de energía y las restricciones en el suministro eléctrico que afectaron a su país en esa época.

Moser buscaba una alternativa accesible para iluminar ambientes interiores en viviendas con techos de chapa o láminas metálicas opacas, donde las habitaciones permanecían en penumbra incluso en las horas de mayor radiación solar.

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Su invento consistió en perforar el techo e instalar una botella PET transparente llena de agua, dejando la mitad superior expuesta al sol exterior y la mitad inferior sobresaliendo hacia el interior del ambiente.

El alcance internacional de esta idea creció notablemente a partir de 2011, cuando la organización filipina MyShelter Foundation la incorporó en el programa Liter of Light (Un Litro de Luz).

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Según datos de la UNESCO, el movimiento de Liter of Light está presente en 32 países y cuenta con la participación de unos 2.800 voluntarios jóvenes.

Asimismo, un informe de World Habitat registró que el proyecto benefició a más de 150.000 hogares filipinos en sus primeros 20 meses y alcanzó unas 350.000 viviendas en 15 naciones durante su etapa inicial, expandiéndose por países como Filipinas, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Italia, Senegal, Kenia, Egipto, India, Bangladesh y Malasia.

¿Cómo funciona la refracción solar en la botella con agua y cloro?

El principio físico que hace funcionar a la lámpara de Moser es la refracción de la luz. Cuando los rayos solares inciden sobre la parte exterior de la botella, atraviesan el plástico y el agua, cambiando de dirección y dispersando la claridad en un ángulo de 360 grados dentro de la habitación.

A diferencia de abrir un simple agujero en el techo —el cual proyecta un haz de luz directo, concentrado e intenso en un solo punto—, la forma cilíndrica y curva del recipiente lleno de líquido actúa como un difusor que distribuye la iluminación de manera uniforme hacia varios rincones del espacio.

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Un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina evaluó el desempeño fotométrico de estas instalaciones y halló que la botella reduce hasta 32 veces la intensidad máxima de un agujero simple, alcanzando un rendimiento de entre el 50% y el 70% de la luz solar disponible según la radiación exterior y la posición del envase.

Para preparar el sistema se suele emplear una botella PET transparente de entre 1,5 y 2 litros. Un paso clave en el procedimiento es agregar una pequeña proporción de cloro o lavandina al agua (aproximadamente 10 mililitros por cada botella de dos litros).

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Es importante destacar que el cloro no incrementa el brillo ni interviene en la refracción; su única función es desinfectar el agua y evitar la formación de algas o microorganismos que puedan opacar el líquido y bloquear el paso de la luz.

Para conservar la transparencia y evitar la evaporación, la botella debe mantenerse sellada herméticamente.

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¿Cuánta luz genera una botella de agua y reemplaza a un foco tradicional?

A lo largo de los años se ha difundido la afirmación de que una botella con agua equivale a una bombilla eléctrica de entre 40 y 60 vatios.

Sin embargo, los análisis técnicos recomiendan tomar esta equivalencia con cautela. Los vatios miden potencia eléctrica (consumo), mientras que la lámpara de Moser no consume electricidad. Por ello, las unidades adecuadas para medir su capacidad de iluminación son los lux o los lúmenes.

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En una prueba experimental realizada por la Universidad del Sur de California (USC) bajo condiciones controladas, una botella de dos litros llena de agua con cloro alcanzó 1.694 lux.

En esa misma prueba, una bombilla incandescente de 60 W tomada como referencia registró 2.862 lux.

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Aunque la botella no alcanzó el nivel de la bombilla de 60 W en ese experimento, sí ofreció una cantidad de iluminación sumamente útil para iluminar espacios oscuros durante las horas del día.

Debes tener en cuenta que el rendimiento del sistema depende 100% de la radiación solar disponible.

Factores como un día nublado, la orientación de la vivienda, la sombra de árboles o edificaciones, la altura de la cubierta y el color de las paredes (las paredes claras reflejan mejor la luz) modifican el nivel de claridad interior.

Asimismo, la botella no almacena energía ni funciona durante la noche, actuando exclusivamente como un complemento de iluminación diurna.

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¿Qué precauciones debes tener al instalar una botella de luz en el techo?

Si decides evaluar este método, la instalación requiere cuidado para evitar problemas de humedad o daños estructurales en la vivienda.

Perforar la cubierta obliga a verificar la resistencia del material; los techos de chapa o lámina metálica facilitan el montaje, mientras que las tejas o losas de hormigón exigen una revisión técnica previa.

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El aspecto más determinante durante el montaje es el sellado del perímetro de la perforación. Se deben emplear productos impermeables como silicona o goma en todo el contorno de la botella para prevenir filtraciones de agua de lluvia y goteras.

Por último, recuerda que la radiación solar degrada el plástico PET con el paso del tiempo, volviéndolo opaco o quebradizo, por lo que será necesario reemplazar la botella dañada y revisar periódicamente que el sellado se mantenga intacto.