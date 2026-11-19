La aparición de nuevos formatos digitales ha impulsado la búsqueda de formas diferentes de contar acontecimientos históricos. En este contexto surgió ‘¿Quién pidió pollo?’, una serie digital de ocho episodios que combina historia, ficción y humor, con una propuesta que busca acercar el pasado a las audiencias actuales.

La producción parte de una pregunta particular: ¿qué habría pasado si, antes de tomar decisiones que cambiaron el rumbo de la historia, algunos de sus protagonistas se hubieran reunido a compartir una comida alrededor de una mesa?, y si esto habría cambiado algo las decisiones más importantes.

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¿Cómo es la serie que combina humor e inteligencia artificial?

De acuerdo con sus creadores, Kokoriko, el primer episodio transporta al espectador a la Europa del Renacimiento, donde dos monarcas enfrentados parecen estar a punto de protagonizar una confrontación. Sin embargo, la aparición de un pollo cambia el rumbo de la escena y plantea una situación inesperada.

La segunda entrega se desarrolla durante la Revolución Francesa, mientras que los capítulos posteriores recorren diferentes acontecimientos históricos de Colombia y el mundo.

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A través de situaciones ficticias y encuentros improbables, la serie propone una manera diferente de acercarse a personajes y momentos que marcaron distintas épocas, utilizando la comida y el humor como elementos centrales de la narrativa.

¿Cómo utilizaron la inteligencia artificial para crear la serie?

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Para recrear los personajes, escenarios y épocas representadas en los episodios, el equipo de producción incorporó herramientas de inteligencia artificial en el proceso audiovisual.

Esta tecnología permitió desarrollar un universo visual diseñado para dar vida a situaciones que no ocurrieron en la realidad, pero que hacen parte de la propuesta creativa de la serie. La iniciativa también responde a los cambios en los hábitos de consumo y a la búsqueda de nuevos lenguajes visuales por parte de marcas con una larga trayectoria en el mercado.

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Al respecto, Fanny González, directora de operaciones de Kokoriko, explicó que el proyecto busca introducir un elemento cotidiano, como la comida, en escenarios históricos poco convencionales, aprovechando las herramientas tecnológicas que están transformando la industria audiovisual.

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Por su parte, voceros de la producción señalaron que la inteligencia artificial tiende a convertirse en un recurso cada vez más habitual en la creación de contenidos. Por eso, consideran que el verdadero diferencial está en la creatividad y en la manera de utilizar estas herramientas para desarrollar propuestas originales.