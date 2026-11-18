La filtración de la guía oficial ha revelado uno de los secretos más buscados por los jugadores antes del estreno de GTA 6: la existencia de 61 códigos de trucos, incluido el clásico comando para conseguir $250.000 al instante.

Sin embargo, Rockstar Games ha introducido un cambio drástico que frustrará a quienes planeaban hacerse millonarios desde el primer minuto en Vice City.

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El código filtrado para conseguir $250.000 en GTA 6

De acuerdo con la lista de comandos revelada hoy, el código para sumar un cuarto de millón de dólares directamente a la cuenta del personaje consiste en una secuencia direccional exacta:



Código de dinero ($250.000): Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha

A diferencia de entregas anteriores como GTA V, donde bastaba con marcar un número en el teléfono o pulsar una combinación en cualquier momento, este código no funcionará si lo introduces al comenzar la partida.



¿Por qué están bloqueados los trucos durante la campaña?

Rockstar ha decidido proteger la progresión económica y narrativa de Grand Theft Auto VI.



Por este motivo, los 61 códigos permanecen completamente bloqueados hasta que completes las 91 misiones de la historia principal y llegues a los créditos finales.

De este modo, ningún jugador podrá usar el truco de los $250.000, ni ventajas como armas o vehículos gratis, para facilitar las misiones de la campaña en PS5 o Xbox Series X|S.

Además, una vez terminada la historia, cada truco exige superar un desafío específico dentro del mundo abierto (como pruebas de tiro, acrobacias o supervivencia) antes de habilitarse en el menú.

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Códigos de GTA 6: cómo activarlos y por qué están bloqueados

Cómo activar los códigos en PS5 y Xbox Series X|S

Cuando hayas cumplido los requisitos y desbloqueado el comando en tu partida, el proceso para introducir el código de dinero o cualquier otro truco sigue estos pasos:



Pulsa Arriba en la cruceta (D-pad) para sacar el smartphone del personaje. Mantén presionado L1 en PS5 o LB en Xbox Series X|S. Presiona R1 (PS5) o RB (Xbox) para desplegar la interfaz de comandos. Marca la secuencia de direcciones con la cruceta (Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha).

Advertencias antes de usar el truco de dinero

Como norma histórica de la saga, activar cualquier código en GTA 6 aplica dos restricciones inmediatas en tu sesión:



Bloqueo de trofeos y logros: No podrás desbloquear ningún logro mientras tengas trucos activos.

No podrás desbloquear ningún logro mientras tengas trucos activos. Sin guardado de partida: El juego desactiva el autoguardado y el guardado manual. Si consigues los $250.000 mediante este código, el dinero solo servirá para experimentar en esa sesión libre y desaparecerá al reiniciar el juego. Tampoco tiene validez alguna en GTA Online.

El cambio de región en consolas permite aprovechar la diferencia horaria con Oceanía para iniciar la partida antes de la medianoche local. /Foto: IA

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Los códigos confirmados de GTA 6

1. Dinero, personaje y policía (4 códigos)

Truco Combinación (Cruceta) Requisito de desbloqueo Conseguir $250.000 ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Terminar la historia principal Concentración ilimitada ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Terminar la historia principal Blindaje corporal ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ Completar 100 entrenamientos Aumentar nivel de alerta ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 25 veces

Cómo activarlos y advertencias