Trabajos de "cuello blanco": profesiones que serán reemplazadas por la IA, según Bill Gates

Bill Gates, el cofundador de Microsoft y filántropo ha compartido una perspectiva cruda pero realista sobre cómo la inteligencia artificial (IA) transformará radicalmente el empleo.

A diferencia de las revoluciones industriales del pasado, que automatizaron la fuerza física, esta nueva ola tecnológica apunta directamente a las capacidades cognitivas y a las profesiones que antes se consideraban completamente seguras.

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El impacto en los trabajadores de "cuello blanco"

Una de las advertencias más contundentes de Gates es que la IA afectará primero a los trabajos de oficina o de cuello blanco.



Las herramientas actuales ya cuentan con la capacidad de leer, escribir, escuchar y procesar información a niveles sorprendentes.



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Esto significa que las tareas operativas de sectores como el soporte legal, la contabilidad básica, el procesamiento de datos y la atención al cliente serán absorbidas rápidamente por sistemas automatizados.

Para los estudiantes y profesionales de estas áreas, el mensaje es claro: el mercado ya no demandará personas para realizar tareas repetitivas de análisis de datos o redacción de informes estándar, ya que una máquina puede ejecutarlas en segundos y a un costo mínimo.

Bill Gates dijo que las personas perezosas eran más trabajadoras /Foto: AFP

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El peligro para los puestos de nivel inicial (Entry-Level)

El riesgo no solo se limita a ciertas industrias, sino también a la estructura corporativa tradicional. Gates ha enfatizado que los puestos de nivel inicial y mandos medios sufrirán un fuerte desplazamiento.

Las empresas solían contratar a recién graduados para realizar labores de asistencia, transcripción o programación de código básico.

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Con la llegada de asistentes de IA altamente eficientes, la necesidad de contar con grandes equipos de profesionales junior está disminuyendo considerablemente.

Esto plantea un enorme desafío para los sistemas educativos, los cuales deben actualizar sus planes de estudio para enseñar habilidades estratégicas y no solo operativas.

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Transformación en la educación y la salud primaria

Áreas tan humanas como la tutoría escolar y la consulta médica general tampoco se salvarán de esta reestructuración.

Gates señala que los sistemas de IA se convertirán en tutores personalizados de matemáticas y ciencias increíblemente eficientes, haciendo que este tipo de asesoría privada sea accesible y gratuita para todos.

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Asimismo, los diagnósticos de salud primaria y la lectura de exámenes médicos serán realizados con mayor precisión por algoritmos informáticos, lo que obligará a médicos y educadores a replantear su rol hacia un enfoque mucho más humano y empático.

La solución de Gates: Trabajos "Reservados para Humanos"

Ante este panorama de automatización masiva, Gates propone la creación de un marco normativo denominado "Human Reserved" (Reservado para Humanos).

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Esta iniciativa sugiere que los gobiernos implementen leyes que protejan un porcentaje de empleos específicos en sectores donde el contacto humano, la ética y la empatía son insustituibles, tales como el cuidado infantil, la justicia penal y la educación básica.

El futuro laboral pertenecerá a quienes aprendan a trabajar en conjunto con la IA, potenciando aquellas habilidades emocionales y de alta estrategia que las máquinas aún no pueden replicar.

