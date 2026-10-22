Ella es la 'Señorita Colombia' hecha con IA; compite por la corona en Miss AI Universe

Si sigues de cerca las novedades tecnológicas o las tendencias virales en redes sociales, probablemente te sorprenda saber que los certámenes de belleza tradicionales ya no son el único escenario donde los países compiten por un título internacional.

Colombia oficializó su participación histórica en la séptima edición de Miss AI Universe mediante la creación de su primera candidata diseñada íntegramente con inteligencia artificial.

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En este concurso internacional, las participantes no son mujeres de carne y hueso, sino modelos hiperrealistas creadas algorítmicamente. Te contamos cómo funciona esta competencia y qué tecnología hace posible la existencia de la representante nacional.



¿Quién es Marya Tiglao Pulgarín, la Señorita Colombia de inteligencia artificial?

La delegación colombiana está abanderada en este certamen por Marya Tiglao Pulgarín, un personaje virtual desarrollado con herramientas informáticas avanzadas.

Lejos de ser solo una imagen gráfica atractiva, su identidad está estructurada con un trasfondo biográfico y profesional diverso: en su presentación oficial se describe como activista ambiental, presentadora de televisión, actriz y contadora.

El concepto conceptual y comunicativo de esta reina digital gira en torno al ejercicio de los medios de comunicación y a la urgente conservación ecológica.

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De hecho, su agenda estratégica dentro del certamen centra su mensaje en la protección de los bosques, la lucha contra la deforestación, el cuidado de los recursos naturales y el apoyo a las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente.

En sus discursos publicados en plataformas digitales, la representante sostiene que vocear a una patria requiere asumir compromisos éticos reales con la ciudadanía y el entorno natural.

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¿Cómo funciona Miss AI Universe y qué aspectos evalúa el jurado?

Miss AI Universe es una competencia internacional que reúne a candidatas virtuales de más de 70 países.

Aunque la organización anunció inicialmente a 69 naciones participantes, la cifra se actualizó posteriormente a 71, incluyendo a representantes de Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas, España y Sudáfrica.

El certamen cuenta con reglas claras, calendario oficial, sitio web y un sistema de votación estructurado.

La dinámica del concurso contempla diversas fases clasificatorias:

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Primera ronda : inicia con la totalidad de las inscritas para seleccionar a un grupo inicial de 25 candidatas.

: inicia con la totalidad de las inscritas para seleccionar a un grupo inicial de 25 candidatas. Instancias avanzadas: la lista se reduce a 12 semifinalistas y posteriormente a seis finalistas.

la lista se reduce a 12 semifinalistas y posteriormente a seis finalistas. Gran final: el comité evaluador elige a la ganadora entre las seis mejores clasificadas.

A diferencia de los reinados de belleza convencionales, la evaluación no se limita a la estética visual de las concursantes.

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El jurado analiza aspectos como la originalidad, el diseño gráfico, la cohesión de la narrativa, la representación cultural y la capacidad del personaje para conectar con el público en entornos cibernéticos.

Además, el torneo incorpora un fuerte componente social, evaluando cómo cada modelo promueve causas asociadas a la preservación ecológica, la formación educativa, la salud pública o la equidad social.

¿Cómo se crea una modelo hiperrealista mediante inteligencia artificial?

La creación de avatares con apariencia humana hiperrealista representa una de las transformaciones más significativas en la producción de contenido digital.

Para lograr un personaje como la candidata colombiana, los desarrolladores utilizan un conjunto articulado de herramientas informáticas, modelos de lenguaje y sistemas de síntesis de voz:

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Modelos de difusión e indicaciones de texto (prompts): el proceso comienza en plataformas generativas que procesan descripciones textuales detalladas. Diseñadores y programadores especifican aspectos precisos como rasgos faciales, expresiones emocionales, encuadre fotográfico, iluminación ambiental, textura de la piel y vestuario. Entrenamiento personalizado: para garantizar que la modelo mantenga la misma identidad facial en diferentes ángulos, poses y vestimentas sin perder coherencia estética, se utilizan herramientas de entrenamiento avanzadas con imágenes de referencia. Retoque digital y animación facial: herramientas de edición vectorial y retoque ajustan imperfecciones anatómicas e iluminación. Posteriormente, software de simulación facial sincroniza los movimientos del rostro con pistas de voz procesadas por redes neuronales, las cuales convierten texto en audio articulado con modulaciones emocionales credibles. Construcción de narrativa y ética: se crea una biografía con valores y causas comunitarias para consolidar la presencia digital del personaje. Los creadores deben transparentar el origen sintético de las imágenes para garantizar la confianza de las audiencias.

Con el debut de Marya Tiglao Pulgarín, Colombia consolida su presencia en un escenario internacional en el que la informática, la identidad cultural y el activismo se entrelazan mediante formatos modernos.