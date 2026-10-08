¿Fue planeado? Camilo Cifuentes revela detalles sobre su hijo con Camila Sepúlveda

La polémica alrededor del creador de contenido social Camilo Cifuentes y su expareja Camila Sepúlveda continúa generando comentarios entre los internautas. En medio de las especulaciones, el influencer aclaró si la llegada de su primer hijo fue una decisión planeada por ambos.

Por medio de un stream en vivo junto a Westcol y Blessd, el influencer respondió a la inquietud de varios seguidores. Durante la transmisión, habló directamente sobre cómo afrontó la noticia de su paternidad y reveló varios detalles de los inicios de su noviazgo.

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¿Qué dijo Camilo Cifuentes sobre la llegada de su hijo?

Para el influencer, convertirse en padre era una meta personal muy importante. Durante la conversación, explicó que él y Camila Sepúlveda compartían el deseo de formar una familia: “Para mí un sueño muy grande era tener un hijo, y el sueño de la mamá de mi hijo era tener el hijo”, confesó.

Tras recordar el inicio de su relación, reconoció que ambos decidieron cumplir ese deseo sin pensar en cómo sería su futuro como pareja. “Entonces los dos unimos a cumplir un sueño de los dos, pero nosotros nunca pensamos cómo íbamos a ser como pareja”, aseguró.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la audiencia fue el poco tiempo de relación que llevaban cuando decidieron buscar el bebé. El influencer fue claro y asumió la responsabilidad de aquella decisión: “Nosotros ahí como que la embarramos. Llevábamos un mes de novios”, afirmó.

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Al hablar sobre sus errores personales, el creador de contenido reconoció que la falta de honestidad marcó algunas de sus decisiones, admitiendo que: “¿A mí qué me pasó? Que yo no fui sincero. Y la sinceridad fue la que me hizo daño a mí, y le hizo daño a las personas”.

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¿Cómo afrontó Camilo Cifuentes su paternidad en medio de la polémica?

Frente al bienestar del bebé que viene en camino, Camilo aseguró que su hijo está por encima de cualquier diferencia personal. “Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo”, afirmó, dejando clara su prioridad ante la situación.

Adicionalmente, manifestó su deseo de evitar conflictos en las plataformas digitales para no perjudicar la tranquilidad de su entorno, expresando que: “No quiero convertir algo tan personal en una pelea pública ni hablar mal de nadie para defenderme”.

En medio de la polémica, el creador de contenido, señaló que prefiere que cualquier situación relacionada con su vida personal se maneje de forma privada. Según explicó, quiere evitar que el bebé quede involucrado en las diferencias entre los adultos.

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Luego de la exposición que mantiene su vida personal, el manizaleño decidió alejarse temporalmente de las redes sociales. Además, reiteró su intención de acompañar el proceso de parto y estar presente durante la llegada de su hijo.

Asimismo, el joven solicitó a sus seguidores que detengan los ataques dirigidos a otras personas involucradas en la controversia. Aunque reconoció que existen diferentes opiniones sobre lo ocurrido, pidió que estas no se conviertan en agresiones.

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