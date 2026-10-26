Él era 'Komanche', reconocido youtuber; y el delito de abuso en el que estuvo involucrado

La noticia del fallecimiento del creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente en redes sociales como 'Komanche', generó un fuerte impacto en la comunidad de streamers de habla hispana.

El joven, que murió a los 30 años en Monterrey, México, dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento digital tras convertirse en uno de los referentes latinoamericanos más destacados de la plataforma Twitch y otras redes de difusión masiva.

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Si quieres comprender el contexto completo sobre su figura pública, su trayectoria profesional y los hechos o controversias que rodearon su nombre, aquí te detallamos la información documentada sobre su vida y sus conflictos en internet.



¿Quién era 'Komanche' y cómo se convirtió en uno de los streamers más populares?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador. Inició su trayectoria en el mundo del streaming en el año 2015, aunque su verdadero salto a la fama y consolidación masiva se produjo a partir de 2020 gracias a la transmisión de videojuegos como Grand Theft Auto (GTA), Fortnite y Minecraft.



Con el paso del tiempo, 'Komanche' logró posicionarse como un embajador clave de El Salvador en la industria internacional del contenido digital.

Su mayor hito profesional ocurrió cuando tuvo la iniciativa de idear y promover los Squid Craft Games, una multitudinaria competición desarrollada dentro del videojuego Minecraft que organizó junto a figuras globales como AuronPlay y Rubius.

Este evento reunió a cientos de creadores de contenido y catapultó su visibilidad en toda la región.

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A lo largo de su carrera, 'Komanche' acumulo cifras destacadas en diferentes canales digitales, alcanzando aproximadamente 1,7 millones de seguidores en Twitch, además de contar con 700.000 seguidores en TikTok y más de 850.000 en Instagram.

En sus últimos meses, tras dejar Twitch, mantuvo emisiones en vivo en la plataforma Kick, donde retransmitía títulos como Elden Ring, Demon's Souls y Super Mario 3D World.

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¿Estuvo involucrado 'Komanche' en algún delito de abuso o controversias judiciales?

Al revisar los registros e informaciones sobre su trayectoria, no existe ninguna mención ni reporte que vincule a Carlos Mauricio Gómez 'Komanche' con un delito de abuso ni con investigaciones o procesos judiciales de carácter penal por agresiones o abusos.

Las polémicas y enfrentamientos en los que estuvo involucrado a lo largo de su presencia en internet corresponden estrictamente a sanciones administrativas en plataformas de streaming, desacuerdos públicos con otros creadores y severas campañas de acoso cibernético (cyberbullying):

Sanciones y salida de Twitch : En noviembre de 2025, el streamer recibió una suspensión de 7 días tras una polémica pública con el creador Pereira. Posteriormente, el 7 de enero de 2026, fue sancionado nuevamente por 14 días. Debido a estos constantes conflictos con la gestión de Twitch Hispano, anunció en enero de 2026 su retiro definitivo de dicha plataforma para continuar en Kick, YouTube y TikTok.

: En noviembre de 2025, el streamer recibió una suspensión de 7 días tras una polémica pública con el creador Pereira. Posteriormente, el 7 de enero de 2026, fue sancionado nuevamente por 14 días. Debido a estos constantes conflictos con la gestión de Twitch Hispano, anunció en enero de 2026 su retiro definitivo de dicha plataforma para continuar en Kick, YouTube y TikTok. Rivalidades y roces entre creadores: Durante la celebración de los Squid Craft Games 2 en marzo de 2023, tuvo discusiones públicas con el streamer argentino Spreen a raíz de comentarios de odio vertidos por usuarios en redes sociales, aunque ambos creadores aclararon y solucionaron sus diferencias tiempo después.

Durante la celebración de los Squid Craft Games 2 en marzo de 2023, tuvo discusiones públicas con el streamer argentino Spreen a raíz de comentarios de odio vertidos por usuarios en redes sociales, aunque ambos creadores aclararon y solucionaron sus diferencias tiempo después. Campañas de acoso y funas en redes: El propio 'Komanche' denunció abiertamente en varias ocasiones haber sido víctima de intensas campañas de odio, difamación y "funas" en plataformas como X (antes Twitter). El streamer hizo público que padecía trastorno bipolar y depresión, explicando en un video compartido en octubre de 2023 cómo el acoso sistemático en internet agravó seriamente su salud mental.

Tras confirmarse su fallecimiento en su vivienda de la colonia Paseo de Cumbres en Monterrey —noticia confirmada por su mánager Byron Reyes—, numerosos compañeros de la industria como AuronPlay, Ibai Llanos, Rubius, Fernanfloo, Spreen, Westcol y Pol Turrents expresaron sus condolencias y señalaron la gravedad del acoso en redes sociales y la hostilidad a la que se vio sometido.