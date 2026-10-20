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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Muere reconocido deportista tras publicar su carta de despedida: “No llegaré a tiempo”

Muere reconocido deportista tras publicar su carta de despedida: “No llegaré a tiempo”

En sus últimos momentos, el deportista de 58 años estuvo junto a su familia y les dejó una carta con un mensaje de despedida.

Vela encendida con cinta negra y lazo de luto en memoria de deportista fallecido
Símbolo de duelo tras confirmarse la muerte de un reconocido deportista luego de publicar una emotiva carta de despedida en sus redes sociales
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Gustavo Oliva, reconocido jugador y entrenador de pádel, falleció el lunes 19 de octubre a los 58 años, tras luchar contra un cáncer colorrectal con metástasis en el hígado, el bazo y múltiples ganglios.

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Medios españoles, como La Vanguardia, informaron que el equipo médico decidió sedarlo durante la mañana y que su fallecimiento se produjo al mediodía.

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La noticia fue confirmada por colegas y allegados, quienes le dedicaron mensajes de despedida en redes sociales y destacaron su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo del pádel.

La carta de despedida de Gustavo Oliva

El pasado 7 de octubre, Gustavo Oliva publicó una carta de despedida en sus redes sociales, después de recibir la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida.

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En el mensaje, el entrenador reflexionó sobre su situación y compartió unas palabras marcadas por la serenidad. También expresó que había tenido una vida plena y que no se marchaba con remordimientos.

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“A lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida completa y feliz, y me ayuda a marchar con una paz y tranquilidad que nunca hubiera imaginado”, afirmó en una entrevista.

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Oliva explicó que afrontaba la etapa final de su vida con una paz interior que no había imaginado. Además, expresó su agradecimiento a sus familiares y amigos por el cariño y la compañía que le brindaron a lo largo de los años.

La última entrevista de Gustavo Oliva

Antes de su fallecimiento, el entrenador concedió una entrevista al diario La Vanguardia desde el centro hospitalario donde recibía cuidados paliativos. Allí habló de su enfermedad, de su familia y de la tranquilidad con la que afrontaba sus últimos días.

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Oliva explicó que saber que sus hijas estaban bien le había permitido encontrar paz en medio de la difícil situación que atravesaba. “Ver a mis dos hijas felices, ver que las cosas les van bien, me ha ayudado a sentirme en paz”, señaló.

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Sin embargo, reconoció que había una experiencia familiar que no alcanzaría a vivir: convertirse en abuelo. “Lo único que me entristece es que no llegaré a tiempo de ser abuelo. Cada día estoy más débil, llevo días despidiéndome de todos, así nos hemos ido haciendo a la idea”, expresó.

Durante la entrevista, también contó que escribió su carta de despedida en aproximadamente diez minutos y que decidió compartirla para transmitir sus reflexiones sobre la vida y la situación de salud que enfrentaba.

¿Quién fue Gustavo Oliva?

Gustavo Oliva dedicó más de 25 años al pádel como jugador, entrenador y promotor de proyectos deportivos. Su primer deporte fue el tenis, disciplina en la que llegó a ocupar el tercer puesto en la categoría alevín de Cataluña.

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Posteriormente, estudió en Esade, se casó joven y se alejó temporalmente de las pistas durante una etapa marcada por el trabajo y el nacimiento de su primera hija. Cerca de los 30 años, mientras trabajaba en Intersport, descubrió el pádel, deporte al que terminaría dedicando buena parte de su carrera.

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En 2012, se ubicó entre los 50 mejores jugadores de España y los diez primeros de Cataluña. Años después, entre 2014 y 2017, ejerció como capitán de la selección catalana.

A lo largo de su trayectoria, fundó Padel Academy Barcelona, desarrolló actividades formativas en Hungría y participó en la dirección del Circuito Centroeuropeo. También estuvo vinculado al Atlètic Terrassa como coordinador de actividades.

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