Causa de muerte de El Komanche y lo encontrado en su cuerpo: ¿giro en el caso?

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, conmocionó a la comunidad de creadores de contenido y a sus seguidores. El streamer salvadoreño, de 30 años, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda de Monterrey, México.

Tras conocerse el caso, se difundieron detalles del informe preliminar y mensajes de personas cercanas que recordaron las dificultades personales que el joven había compartido públicamente.

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De acuerdo con información divulgada por medios de comunicación que citaron reportes de las autoridades de Nuevo León, el caso fue clasificado como “muerte a reserva de autopsia”.



Esta denominación indica que las circunstancias del fallecimiento todavía debían esclarecerse mediante los procedimientos correspondientes.



Durante la inspección inicial, las autoridades no habrían encontrado signos visibles de violencia en el lugar. Sin embargo, este dato no constituye por sí solo una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. La causa del fallecimiento debía establecerse a partir de las diligencias y los análisis periciales.

El creador de contenido Carlos Mauricio Gómez (‘Komanche’), quien dejó un mensaje preocupante en redes sociales días antes de morir Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de El Komanche?

Según los reportes difundidos sobre el informe preliminar, el cuerpo del creador de contenido fue localizado en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey.

La información publicada señala que los agentes encontraron al joven en una zona de la propiedad y que, durante las primeras diligencias, no identificaron señales evidentes de violencia.

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El caso quedó bajo investigación y fue registrado como una muerte a reserva de autopsia, por lo que no resulta adecuado presentar como definitiva una hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento.

Komanche había hablado públicamente sobre su salud mental

Durante su trayectoria en internet, El Komanche compartió con sus seguidores experiencias relacionadas con su bienestar emocional. En transmisiones anteriores habló sobre las dificultades que atravesaba y mencionó diagnósticos relacionados con su salud mental.

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En 2023, el creador de contenido contó que había recibido varios diagnósticos a lo largo de su vida, entre ellos depresión, ansiedad y trastorno bipolar. También se refirió a otras condiciones que, según sus propias declaraciones, le habían sido identificadas.

Su padre también habría hablado sobre esta situación en una publicación de Facebook, en la que señaló que su hijo llevaba aproximadamente diez años enfrentando dificultades relacionadas con la ansiedad.

Estas declaraciones forman parte de la información que el streamer compartió públicamente con su comunidad. Sin embargo, sus antecedentes de salud no permiten determinar por sí solos las circunstancias de su muerte ni establecer una explicación definitiva de lo sucedido.

¿Quién era Komanche, el streamer salvadoreño?

¿Quién era 'Komanche' y cómo se convirtió en uno de los streamers más populares? Foto: Redes de Komanche

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Carlos Mauricio Gómez se hizo conocido en internet como El Komanche y construyó una comunidad alrededor de sus transmisiones en vivo, videojuegos y contenidos de entretenimiento.

Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso del tiempo, ganó reconocimiento entre el público hispanohablante. Su popularidad creció especialmente por sus colaboraciones con otros creadores de contenido, entre ellos Ibai Llanos y El Rubius.

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También estuvo vinculado a proyectos relacionados con videojuegos y competencias de internet, como Squid Craft Games, que reunió a reconocidos streamers de habla hispana.

Su fallecimiento generó numerosas reacciones entre seguidores y figuras de la comunidad, quienes compartieron mensajes de despedida y recordaron tanto su trabajo como las ocasiones en las que habló abiertamente de sus dificultades personales.