Paola Jara reaparece con nueva versión de su sudado de pollo y desata reacciones

Paola Jara volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una nueva fotografía del famoso plato que hace un tiempo despertó comentarios entre los internautas. La cantante de música popular retomó el tema en Instagram y sorprendió con una imagen de su preparación.

A través de las historias de su cuenta, la artista antioqueña mostró nuevamente la comida que se convirtió en tema de conversación. Esta vez, el plato tenía una apariencia más colorida y llamativa, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

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Para acompañar la publicación, la artista escribió un mensaje directo: “Obvio que no falte el sudadito de pollo, amén”, dejando ver que mantiene esta costumbre en su hogar y que se toma con humor los comentarios que recibé.



Esta nueva imagen del plato se suma a las reacciones que rodean la polémica de Paola Jara desde que mostró su preparación por primera vez en redes sociales, donde los internautas comentaron sobre su sazón y recuerdan aquel primer intento.

¿Cómo nació la polémica por el sudado de pollo de Paola Jara?

La historia de este comentado plato se remonta al momento en que la artista quiso demostrar sus habilidades culinarias para sorprender a Jessi Uribe. Sin embargo, la apariencia pálida del platillo desató comentarios sobre si se veía insípido o falto de sazón.

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Pese a la ola de comentarios negativos, la cantante paisa no dudó en defender su comida asegurando que el sabor sí estaba a la altura. Además, recibió un conmovedor respaldo de su esposo, quien no dudó en elogiar su sazón y presumir el almuerzo en sus redes.

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En aquel momento, diversos usuarios lanzaron frases críticas como: “Pareciera que le hubiera echado crema de ahuyama ahí encima”. Otros usuarios expresaron: “sigue igual, no se ve suculento”, “la misma vaina, pero con un kilo de color” y “échele tomate y cebolla a eso”.

Tiempo después de la primera controversia en redes sociales, la cantante volvió a mostrar sus habilidades en la cocina al compartir otra preparación casera, esta vez unos fríjoles con trozos de salchicha, acompañados de un video en el que escribió la ya conocida frase: “Sígueme para más recetas”

¿Cómo es la preparación del sudado de pollo de Paola Jara?

Anteriormente, la cantante ya había compartido su receta para preparar un sudado de pollo y, ante el interés de sus seguidores, publicó un video con el paso a paso de la preparación e invitó a sus seguidores a visitar su canal de YouTube para cocinarlo en casa y conocer todos los detalles de su receta

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La publicación despertó reacciones entre figuras como Johanna Fadul, Luisa Fernanda W, Suso y Greeicy, quienes elogiaron el resultado, mientras varios internautas destacaron la apariencia del plato con comentarios sobre lo provocativa que se veía la preparación y las ganas que les dieron de probarla

Entre los mensajes también sobresalieron elogios a la textura de la salsa y al resultado final del sudado, que algunos seguidores identificaron con el nombre de #ElSudadoDeLaJara, una preparación que volvió a generar conversación en redes sociales y puso nuevamente a la cantante en el centro de los comentarios por sus habilidades en la cocina

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