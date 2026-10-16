¡Se volvió meme! Tatán Mejía confesó su momento más humilde e involucraría a Karol G

La cantante Paola Jara compartió un divertido video en sus redes sociales el pasado 15 de octubre, en Cali, donde puso a prueba a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con una pregunta inesperada: ¿Cuál fue su momento más humilde? La respuesta terminó recordando una escena relacionada con Karol G.

La grabación reunió a la intérprete con una reconocida pareja de famosos, quienes, al parecer, la acompañaban después de un show. Entre risas, la artista les propuso revelar esas situaciones que todavía les sacan una sonrisa o los dejan en evidencia frente a los demás.

Publicidad

Puedes leer: Jessi Uribe rompe silencio sobre divorcio con Sandra Barrios; revela por qué pidió perdón



¿Qué pasó con Tatán Mejía en el concierto de Karol G?

Durante el video, el deportista reconoció que tenía varios momentos que lo mantenían humilde. Aunque no contó directamente la anécdota del concierto, las imágenes de apoyo mostraron una escena en la que acompañó a su esposa a una presentación de la cantante paisa.



El registro, que al parecer corresponde a 2024, dejó ver al deportista con una expresión de desconcierto mientras sonaba ‘Mientras me curo del cora’. La escena llamó la atención de los internautas, quienes bromearon con su rostro y la impresión de que no conocía la canción.

Puedes leer: ¿A Karol G no le funcionarán las relaciones amorosas? Fuerte revelación de Ayda Valencia

Entre las reacciones que circularon en redes sociales aparecieron comentarios como: “La cara es de: ¿en qué momento acepté yo venir aquí?”, “Esa tampoco me la sé” y “Tatán pensando: estoy en el lugar equivocado”. El video terminó convertido en motivo de burlas y memes entre algunos usuarios.

Publicidad

¿Cuál fue el momento más humilde de Maleja Restrepo?

Mientras la conversación continuaba, la presentadora también confesó una anécdota que provocó carcajadas. Entre risas, aseguró que estar en esa entrevista junto a Paola Jara era una situación bastante particular por un detalle que no pasó desapercibido.

Publicidad

“Es en este momento haciendo una entrevista con Paola Jara y con un aliento a chicharrón, ni el hijuemadre”, expresó. La cantante respondió de inmediato: “Yo comí chicharrón, pero salsa no”, comentario que mantuvo el tono de recocha durante la grabación.

La conversación también incluyó bromas entre la pareja, pues ella parecía dispuesta a ayudar a que su esposo recordara otras situaciones vergonzosas. En medio de las risas, la presentadora mencionó una visita que habría involucrado al cantante Pipe Bueno y le preguntó si recordaba qué ocurrió cuando fueron a su casa.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video?

La publicación acumuló 24.400 me gusta y 196 comentarios, cifras que reflejaron el interés que despertó la anécdota entre los seguidores. Además de las bromas por el concierto, varios usuarios se sumaron a la conversación sobre el comentario del aliento.

Entre las respuestas destacó la de Maleja, quien retomó el tema con humor: “Yo sí sé cómo agarrar señal”. Por su parte, varios internautas reaccionaron a la anécdota con comentarios como: “¿Cómo decirle a alguien que tiene mal aliento sin que se sienta mal? ,‘Tenés aliento a chicharrón’”.

Publicidad

La descripción de la publicación también dejó abierta la posibilidad de conocer más historias de este tipo: “Me encontré unos grandes amigos con grandes momentos humildes @maleja_restrepo @tatanmejia ¿Subo segunda parte?”.