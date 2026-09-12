Jessi Uribe rompe silencio sobre divorcio con Sandra Barrios; revela por qué pidió perdón

Si sigues la actualidad de la música popular en Colombia, sabrás que la vida personal del cantante Jessi Uribe ha estado constantemente en el foco mediático tras su sonada separación de Sandra Barrios.

Recientemente, el artista colombiano concedió una entrevista al programa Sinceramente Cris, en la cual rompió el silencio y detalló aspectos inéditos sobre las razones que impulsaron su divorcio, así como el proceso emocional vivido con sus cuatro hijos mayores.

Puedes leer: 'Cariñito de mi vida' La canción de Diomedes Díaz que lanzó al éxito a Rafael Orozco



En dicha conversación, Jessi Uribe no esquivó los cuestionamientos sobre el dolor causado a su expareja ni las dificultades que enfrentó al alejarse de su hogar.

Durante la entrevista, el artista explicó cómo afrontó la distancia familiar, el papel de su actual esposa Paola Jara en esa etapa y los diálogos espirituales en los que le pide a Dios por el bienestar de Sandra Barrios.

¿Por qué se separó Jessi Uribe de Sandra Barrios?

Una de las preguntas más frecuentes entre los seguidores del artista gira en torno a los motivos reales de su ruptura matrimonial. Frente a esta interrogante, Jessi Uribe fue explícito al señalar que la razón principal de la separación fue que el amor entre ambos se transformó y ya no sentía lo mismo de antes por su exesposa.

Publicidad

El cantante de música popular admitió que tomar la decisión de marcharse fue un proceso complejo debido a la gran cantidad de años que compartieron juntos.

En sus propias palabras, reconoció que vivió momentos muy bonitos con la madre de sus hijos y enfatizó que no siente ninguna alegría por el sufrimiento provocado. Jessi Uribe afirmó textualmente que causó un dolor directo a Sandra Barrios y que resulta imposible catalogar esa etapa como algo sencillo, dado el tiempo vivido como pareja.

Publicidad

Además de aclarar los motivos afectivos, el artista se refirió a las implicaciones espirituales y morales de sus actos. El intérprete confesó que acude constantemente a la oración para pedirle perdón a Dios, aclarando que su petición no responde a una infidelidad, sino al hecho de haberse dejado llevar por sus sentimientos al sentirse enamorado.

En ese sentido, puntualizó que en sus plegarias le ruega al Señor que perdone sus faltas y que bendiga a Sandra Barrios para protegerla de cualquier daño que él le haya podido causar.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre sus hijos y el distanciamiento familiar?

El impacto emocional de la separación en el núcleo familiar constituyó otro de los puntos centrales abordados en la entrevista.

Jessi Uribe confesó que separarse de sus cuatro hijos representó una experiencia sumamente dolorosa, recordando que durante los inicios de la ruptura lloró de forma intensa debido a que los pequeños estaban muy chiquitos.

Puedes leer: VIDEO: Inesperado cara a cara de Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón en México

Asimismo, el artista explicó que en medio de ese difícil momento, el amor que sentía por Paola Jara se convirtió en la motivación principal que le brindó fuerza para salir adelante. A pesar de los retos que imponen la distancia física y las exigencias laborales de su carrera musical, el cantante aseguró que la prioridad constante en su vida sigue siendo el bienestar de sus hijos.

Para mantener la cercanía, detalló que sostiene comunicación diaria con ellos y que los niños se sienten felices al percibirlo tranquilo.

Publicidad

En su relato, Jessi Uribe resaltó especialmente la figura de su hija mayor, Luna, de 17 años de edad, a quien definió como una fortaleza brutal en su vida.

El músico evocó una conversación sostenida hace ocho años, cuando Luna tenía apenas nueve años de edad y le expresó que sabía que él nunca la dejaría, promesa que él ratificó plenamente. Del mismo modo, el intérprete destacó que la joven ha sido un respaldo fundamental al decirle que comprendía que la situación debía darse de esa manera.

