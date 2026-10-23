Así fue el emotivo mensaje de la hija de Yeison Jiménez tras la pérdida de su abuelito

La familia de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, atraviesa un doloroso momento tras la muerte de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, encontrado sin vida el 21 de octubre de 2026 en Pensilvania, Caldas. En medio de esta pérdida, su nieta Camila encendió las redes sociales.

La adolescente, de 15 años, compartió un mensaje conmovedor que recordó al cantante de música popular y evidenció la ausencia de dos personas importantes en su vida. Sus palabras despertaron reacciones entre los internautas, quienes enviaron mensajes de apoyo a la familia.

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Yeison Jiménez y Camila Jiménez Foto: Instagram Camila Jiménez

¿Qué dijo Camila Jiménez sobre Yeison Jiménez y su abuelo?

A través de su cuenta de TikTok, Camila compartió con sus seguidores una publicación sobre las pérdidas que han marcado a su familia y expresó la tristeza que sentirá durante las próximas fiestas: “Esta Navidad será la Navidad más triste y nostálgica sin mi papá y abuelito”.

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Sus palabras conmovieron a los internautas y recordaron el vínculo que mantenía con Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo en enero de 2026. Ahora, la muerte de su abuelo materno se suma a la ausencia del cantante, dos pérdidas que la adolescente mencionó en su mensaje.

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Anteriormente, también había compartido una reflexión sobre la relación de sus padres y el ejemplo que recibió por parte de su mamá, Sonia, a quien destacó por su manera de amar: “Creo profundamente en el amor porque creció viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”.

En aquella publicación, la joven resaltó las enseñanzas de su madre sobre el amor verdadero y la importancia de permanecer junto a quienes se quiere: “Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras, a veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”.

¿Cómo reaccionó la familia ante la muerte del padre de Sonia Restrepo?

El mensaje de Camila se suma a las reacciones de sus familiares tras la muerte de José Sigifredo Restrepo, pues su tío Geimar Restrepo también compartió una fotografía junto a su padre para despedirlo y expresar cuánto lo extrañará.

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Por su parte, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, manifestó sus condolencias a través de un comunicado de Companyj, en el que expresó su solidaridad con la familia Restrepo, mientras que Heidy Jiménez compartió en sus historias una nota de condolencias del Criadero La Cumbre YJ.

A estas muestras de apoyo se sumaron numerosos internautas, quienes enviaron mensajes de cariño a Sonia y sus seres queridos, destacando la fortaleza de la familia en medio de este difícil momento.

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¿Qué se sabe sobre la muerte del abuelo de Camila?

José Sigifredo Restrepo Ospina fue encontrado el 21 de octubre en el sector Los Tanques, en Pensilvania, Caldas, luego de que un habitante de la zona hallara su cuerpo a un costado del camino y alertara a las autoridades, que iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Los restos fueron trasladados a Medicina Legal para realizar la necropsia y determinar las causas de su muerte, mientras las autoridades evalúan tres hipótesis preliminares relacionadas con una posible falla de salud, un accidente rural o una agresión

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