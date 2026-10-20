Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿VIVIR EN EL PRIMER PISO?
HORARIO PREMIOS BILLBOARD
BECAS EN BOGOTÁ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Danny Marín habla de la última parranda que vivió con Yeison Jiménez: “Hace dos años”

Danny Marín habla de la última parranda que vivió con Yeison Jiménez: “Hace dos años”

El cantante de merengue visitó El Klub de La Kalle, donde compartió una experiencia que vivió con ‘El Aventurero’ antes de su fallecimiento.

Collage de Danny Marín y Yeison Jiménez hablando sobre su última parranda
Danny Marín recordó durante una entrevista la última parranda que compartió junto al cantante popular Yeison Jiménez.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Durante su visita a los micrófonos de El Klub de La Kalle, el artista y presentador Danny Marín compartió algunas anécdotas de su trayectoria y recordó, en especial, la cercana relación que mantuvo con Yeison Jiménez, uno de los exponentes de la música popular colombiana.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Según relató Marín, la amistad entre ambos comenzó años atrás, cuando Jiménez apenas daba sus primeros pasos en la industria musical. Los artistas coincidieron durante la producción de un jingle, un encuentro que marcó el inicio de una relación que se fortalecería con el paso del tiempo.

Publicidad

Últimas noticias

Maluma y Susana Gómez posando juntos tras presumir la figura postparto de la arquitecta a un mes del nacimiento de su bebé Orión
Farándula

Maluma presume el cuerpazo de su novia tras un mes del nacimiento de su segundo hijo

Camilo Cifuentes en el estudio de streaming de Westcol antes de sorprender con sus pasos prohibidos de baile frente a la cámara
Farándula

VIDEO: Camilo Cifuentes se robó las miradas con sus pasos prohibidos y desató reacciones

Puedes leer: Hermana de Yeison Jiménez pública preocupante mensaje: “Después te alcanzo”

La cercanía entre ambos llegó al punto de que Danny le facilitaba las instalaciones de su reconocido bar, 440, para realizar lanzamientos discográficos. Además, lo invitó como primer artista estelar a la versión ampliada de su programa.

“Nos volvimos ahí amigos como parche”, recordó el intérprete de merengue.

La última fiesta entre Danny Marín y Yeison Jiménez

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Marín recordó una llamada que recibió de Yeison Jiménez. Según contó, el cantante le cambió la voz a modo de broma y, después de un rato, le confesó que quería salir de fiesta con su esposa.

Publicidad

“No me va a creer, pero es que hace como dos años no voy a una discoteca y hoy tengo el día libre y tengo a mi mujer y la quiero sacar (...), enloquecerme”, recordó el presentador sobre las palabras de su amigo.

Te puede interesar

El cantante Yeison Jiménez sosteniendo un micrófono, en relación con la publicación de un video inédito durante la grabación de una canción.
Farándula

Aparece video inédito de Yeison Jiménez durante la grabación de una canción

Ayda Valencia junto al cantante Yeison Jiménez en una imagen informativa sobre si su alma pudo trascender
Farándula

¿Alma de Yeison Jiménez ya pudo trascender? La respuesta de Ayda Valencia

Publicidad

Ante la petición, Danny Marín organizó un recorrido nocturno por Bogotá. La salida comenzó con una cena en el sector de la calle 80 y continuó en establecimientos como Vibra, 440 y Furia, entre otros.

Durante la velada ocurrió una situación curiosa, una conocida de Danny no reconoció a Yeison Jiménez y le preguntó directamente si era famoso.

El malentendido que vivió Yeison Jiménez con una mujer

Publicidad

Según relató Marín, ante la pregunta y en medio de la fiesta, el cantante respondió en tono de broma, aunque también mostró cierta molestia por la situación.

“No, yo soy Jhonny Rivera, soy el que canta ‘Soy un hombre soltero, no tengo compromiso’”, habría contestado Jiménez, de acuerdo con el recuerdo del presentador.

Publicidad

Al observar la escena, Danny decidió apartar a su amigo para aconsejarlo desde su propia experiencia en la industria musical. “Usted sabe que yo le llevo a usted muchos años (...), yo tengo más experiencia que usted en esto (...), usted llenó el Campín”, le dijo, según su relato.

Ante el comentario, Jiménez recibió la reflexión con serenidad y entre risas, en una muestra de la confianza que existía entre ambos. Finalmente, Marín recordó que la noche terminó en medio de abrazos y muestras de afecto, un momento que quedó grabado en su memoria.

“Nos tomamos creo que todo el tequila que había en Bogotá, nos abrazamos mucho”, concluyó el artista, al rememorar aquella celebración con Yeison Jiménez, en especial después de su fallecimiento el 10 de enero.

Mira también:

Publicidad

Relacionados

Yeison Jiménez

El Klub