Danny Marín habla de la última parranda que vivió con Yeison Jiménez: “Hace dos años”

Durante su visita a los micrófonos de El Klub de La Kalle, el artista y presentador Danny Marín compartió algunas anécdotas de su trayectoria y recordó, en especial, la cercana relación que mantuvo con Yeison Jiménez, uno de los exponentes de la música popular colombiana.

Según relató Marín, la amistad entre ambos comenzó años atrás, cuando Jiménez apenas daba sus primeros pasos en la industria musical. Los artistas coincidieron durante la producción de un jingle, un encuentro que marcó el inicio de una relación que se fortalecería con el paso del tiempo.

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La cercanía entre ambos llegó al punto de que Danny le facilitaba las instalaciones de su reconocido bar, 440, para realizar lanzamientos discográficos. Además, lo invitó como primer artista estelar a la versión ampliada de su programa.



“Nos volvimos ahí amigos como parche”, recordó el intérprete de merengue.

La última fiesta entre Danny Marín y Yeison Jiménez

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Marín recordó una llamada que recibió de Yeison Jiménez. Según contó, el cantante le cambió la voz a modo de broma y, después de un rato, le confesó que quería salir de fiesta con su esposa.

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“No me va a creer, pero es que hace como dos años no voy a una discoteca y hoy tengo el día libre y tengo a mi mujer y la quiero sacar (...), enloquecerme”, recordó el presentador sobre las palabras de su amigo.

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Ante la petición, Danny Marín organizó un recorrido nocturno por Bogotá. La salida comenzó con una cena en el sector de la calle 80 y continuó en establecimientos como Vibra, 440 y Furia, entre otros.

Durante la velada ocurrió una situación curiosa, una conocida de Danny no reconoció a Yeison Jiménez y le preguntó directamente si era famoso.

El malentendido que vivió Yeison Jiménez con una mujer

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Según relató Marín, ante la pregunta y en medio de la fiesta, el cantante respondió en tono de broma, aunque también mostró cierta molestia por la situación.

“No, yo soy Jhonny Rivera, soy el que canta ‘Soy un hombre soltero, no tengo compromiso’”, habría contestado Jiménez, de acuerdo con el recuerdo del presentador.

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Al observar la escena, Danny decidió apartar a su amigo para aconsejarlo desde su propia experiencia en la industria musical. “Usted sabe que yo le llevo a usted muchos años (...), yo tengo más experiencia que usted en esto (...), usted llenó el Campín”, le dijo, según su relato.

Ante el comentario, Jiménez recibió la reflexión con serenidad y entre risas, en una muestra de la confianza que existía entre ambos. Finalmente, Marín recordó que la noche terminó en medio de abrazos y muestras de afecto, un momento que quedó grabado en su memoria.

“Nos tomamos creo que todo el tequila que había en Bogotá, nos abrazamos mucho”, concluyó el artista, al rememorar aquella celebración con Yeison Jiménez, en especial después de su fallecimiento el 10 de enero.

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