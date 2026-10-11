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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aparece video inédito de Yeison Jiménez durante la grabación de una canción

Aparece video inédito de Yeison Jiménez durante la grabación de una canción

El cantante Yeison Majé compartió en sus redes sociales un video inédito de ‘El Aventurero’, durante la grabación de una canción, meses después del fallecimiento del artista.

El cantante Yeison Jiménez sosteniendo un micrófono, en relación con la publicación de un video inédito durante la grabación de una canción.
El artista de música popular Yeison Jiménez tras la revelación de un video inédito durante la grabación de un tema musical.
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

A nueve meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, se conoció un nuevo video inédito del cantante. En esta ocasión, las imágenes corresponden a la grabación de un videoclip y conmovieron a sus seguidores.

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El video muestra un detrás de cámaras del rodaje del videoclip oficial de la canción ‘El embustero’. En el registro, que dura pocos minutos, se observa a Yeison preparándose para comenzar la grabación.

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¿Quién compartió el video de Yeison Jiménez?

El cantante Yeison Majé fue el encargado de compartir el video. Ambos artistas habían colaborado musicalmente en el tema. La publicación se realizó con motivo de cumplirse nueve meses del fallecimiento del intérprete de música popular.

Además, Majé publicó el contenido en sus plataformas digitales acompañado de un extenso mensaje dedicado a la memoria del artista.

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“Qué rápido pasa el tiempo… Ya son nueve meses desde tu partida, y sigues viviendo en nuestros corazones. Nos dejaste grandes enseñanzas; tu sencillez, humildad y ese gran ser humano que fuiste te hacían aún más grande”, escribió Majé.

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La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores del cantante, quienes dejaron mensajes en los que expresaron su tristeza por su partida y recordaron su legado musical. Entre los comentarios se leyeron frases como: “Por siempre el único, nuestro querido Aventurero” y “No supero la pérdida de mi Yei”.

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Entre las interacciones también destacó la de Lina Jiménez, hermana del fallecido artista, quien agradeció que se compartieran estas imágenes.

Imagen de Yeison Maje sobre Yeison Jiménez
Publicación muestra a Yeison Jiménez detrás de cámaras de un video musical
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo fue el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026, a los 34 años, en un accidente aéreo ocurrido en jurisdicción de Paipa, Boyacá.

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La aeronave privada en la que viajaba el intérprete se dirigía hacia Medellín, donde tenía compromisos laborales. Antes del accidente, el cantante había ofrecido una presentación en el municipio de Málaga, Santander, y tenía previsto cumplir con otro compromiso artístico en Marinilla, Antioquia.

Puedes leer: Los ocho delitos por los que la mamá de Yeison Jiménez pide investigar a uno de sus amigos

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El siniestro cobró la vida de todas las personas que viajaban a bordo, incluido el piloto y cuatro integrantes del equipo de trabajo del artista.

Al momento de su fallecimiento, el cantautor tenía varios proyectos profesionales en marcha, entre ellos la realización de un segundo concierto multitudinario en el estadio El Campín de Bogotá y el lanzamiento de nuevas producciones discográficas. También tenía previsto disfrutar de un periodo de descanso junto a su esposa y sus hijos.

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