Así fue el homenaje a Daddy Yankee en la gala de Persona del Año de los Latin Grammy

En el marco de la gala de Persona del Año de los Latin Grammy 2026, celebrada el 11 de noviembre en Las Vegas, el artista colombiano J Balvin ofreció un discurso en honor al puertorriqueño Daddy Yankee.

Durante el evento, organizado por la Academia Latina de la Grabación, el colombiano reconoció el impacto de Daddy Yankee en la expansión global de la música urbana y la influencia que ha tenido en su propia carrera artística.

Publicidad

Puedes leer: Latin Grammy 2026 EN VIVO y GRATIS: ver la transmisión desde Colombia



¿Por qué fue reconocido Daddy Yankee?

La Academia Latina de la Grabación concedió el galardón de Persona del Año a Daddy Yankee en reconocimiento a su extensa trayectoria musical, su labor humanitaria y su contribución fundamental a la internacionalización del reguetón, al punto que uno de los videos más llamativos durante esa ceremonia, fue que el cantante llegó junto a su mamá.

Durante la ceremonia, J Balvin intervino para destacar la influencia del homenajeado en las nuevas generaciones de intérpretes y profesionales de la industria musical.

Publicidad

"Podría quedarme horas hablando, por eso decidí escribirlo", manifestó el cantante colombiano al inicio de su discurso. En sus palabras, J Balvin se remontó a sus comienzos como aspirante a artista y recordó un verso de una colaboración entre Daddy Yankee y Snoop Dogg, relacionado con el liderazgo, la identidad y el orgullo por los orígenes latinos.

El artista también enfatizó que escuchar las producciones del puertorriqueño le permitió imaginar la posibilidad de dedicarse profesionalmente a la música. Por eso, le expresó directamente: "Y ese fuiste tú, Raymond".

Publicidad

🎶🏆 ¡Una celebración dedicada a @daddy_yankee! Nuestra Persona del Año 2026 recibió un homenaje musical junto a artistas y colegas que celebraron su trayectoria y el impacto de sus canciones. Gracias a nuestros patrocinadores @LiveNationLatin, @LiveNation , @viveandalucia, @bacardi, @Bulova, @jpmorgan, @MastercardLAC , @remymartinUS, @youtubemusic y @YouTubeLATAM por hacer posible esta celebración tan especial.✨ #LatinGRAMMY — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2026

El reconocimiento de J Balvin a Daddy Yankee

Publicidad

Más allá del ámbito personal, el mensaje de J Balvin tuvo un alcance colectivo y estuvo dirigido a toda la industria del género urbano. El intérprete destacó que el legado de Daddy Yankee ha impulsado la creación de empleos, el sustento de numerosas familias y la apertura de fronteras internacionales para profesionales de diferentes partes del mundo.

En un momento distendido de la ceremonia, Balvin recurrió al humor para hacer referencia a uno de los temas más emblemáticos del homenajeado: Gasolina, incluido en el álbum Barrio Fino (2004). "Gracias por globalizar el reguetón, hasta el precio de la gasolina subió por tu culpa", bromeó ante los asistentes.

Publicidad

A partir de este comentario, el colombiano utilizó la expresión por tu culpa como hilo conductor para resaltar el peso y la permanencia de la música urbana latina en el escenario internacional. En ese contexto, afirmó: «Por tu culpa el mundo reconoce que los latinos no somos una moda, sino una cultura que marca la diferencia».

Para concluir su intervención, J Balvin recordó una experiencia compartida en una entrega de premios anterior, en la que Daddy Yankee le había dedicado las palabras: "De ícono a ícono mundial, te lo mereces".

Con motivo de esta distinción, el colombiano invirtió la narrativa para devolverle el reconocimiento desde el respeto y la admiración profesional: «Hoy yo te digo, de alumno a maestro, te lo mereces». Con esta dedicatoria, la gala de Persona del Año de los Latin Grammy 2026 destacó nuevamente el papel de Daddy Yankee en el desarrollo de la música latina moderna.

La música también tuvo un lugar especial durante el homenaje. Feid y Ryan Castro interpretaron Rompe, uno de los éxitos de Daddy Yankee, mientras que Feid se unió a Tito el Bambino y a Jowell & Randy para cantar el emblemático tema Gasolina.