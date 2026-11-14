EN VIVO | Stream Fighters 5 de Westcol: GRATIS peleas y duelo de robots con Blessd

Stream Fighters 5, la quinta y última velada de boxeo organizada por el streamer colombiano Westcol, se toma este sábado 14 de noviembre de 2026 el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Con una cartelera de diez enfrentamientos, presentaciones musicales de primer nivel y una exhibición tecnológica sin precedentes, el evento promete romper todos los récords de audiencia en Latinoamérica.

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Puedes leer: Stream Figthers 5: La verdad sobre el combate entre Westcol y Blessd en el gran evento



¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO y gratis?

A diferencia de otros espectáculos de pago por evento, Stream Fighters 5 se transmite totalmente gratis a través de internet. La señal oficial está disponible de manera exclusiva en el canal de Westcol en Kick.



Las puertas del recinto abrieron a las 4:00 p. m., mientras que la transmisión oficial y el inicio de los combates arranca a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).



Para quienes buscan seguir el minuto a minuto y las peleas completas, la transmisión cuenta con cámaras a ras de lona, repeticiones instantáneas y entrevistas exclusivas desde los camerinos antes y después de cada campanazo.

Señal Oficial Stream Fighters 5 EN VIVO por Kick Por políticas de transmisión de Kick, el reproductor directo se abre exclusivamente en la plataforma oficial de Westcol. ▶ Ver transmisión gratis en Kick

Cartelera oficial de peleas de Stream Fighters 5

La edición de despedida reúne a 23 creadores de contenido en duelos individuales, combates por parejas y un cierre histórico:



Westcol vs. Blessd (Exhibición de robots): En lugar de subir al cuadrilátero a golpearse, el streamer y el cantante paisa protagonizan el evento estelar controlando robots humanoides en una batalla tecnológica inédita.

En lugar de subir al cuadrilátero a golpearse, el streamer y el cantante paisa protagonizan el evento estelar controlando en una batalla tecnológica inédita. Andrea Valdiri vs. La Divaza: Uno de los cruces individuales más esperados de la noche, marcado por la tensión previa en redes sociales.

Uno de los cruces individuales más esperados de la noche, marcado por la tensión previa en redes sociales. Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro: Un duelo confirmado a última hora tras recibir el aval médico luego de una lesión durante el campamento de entrenamiento.

Un duelo confirmado a última hora tras recibir el aval médico luego de una lesión durante el campamento de entrenamiento. Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: Combate femenino en modalidad 2 vs. 2.

Combate femenino en modalidad 2 vs. 2. Chanty y Samulx vs. Willito y Lonche: Segundo enfrentamiento por parejas de la velada.

Segundo enfrentamiento por parejas de la velada. Samantha Correa vs. Cami Pulgarín: Duelo individual femenino de alto impacto.

Duelo individual femenino de alto impacto. El Agropecuario vs. Daren: Choque en la división de pesos pesados.

Choque en la división de pesos pesados. Herrera vs. JH de la Cruz: Pelea que ha generado debate por la diferencia de peso entre ambos competidores.

Pelea que ha generado debate por la diferencia de peso entre ambos competidores. Sebastucho vs. Leandro: Enfrentamiento individual en la cartelera preliminar.

Enfrentamiento individual en la cartelera preliminar. Rey de la City vs. WeGotKicks: El combate encargado de encender los motores de la jornada.

La revolucionaria e inédita pelea con tecnología de robots entre Westcol y Blessd para el evento Stream Fighters 5 que se vivirá en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia.

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Artistas invitados y controles antidopaje

El espectáculo no solo se vive dentro del ring. La cuota musical de Stream Fighters 5 corre por cuenta de Sech, Kris R, Aria Vega y De La Rose, quienes se presentan entre los combates principales para mantener la energía del público al máximo.

Además, tras el pesaje oficial realizado el viernes y las acusaciones cruzadas entre varios participantes sobre el supuesto uso de sustancias prohibidas, la organización implementó pruebas antidopaje obligatorias.

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Con esta medida, Westcol busca garantizar transparencia y juego limpio en el cierre definitivo de una franquicia que marcó un antes y un después en el streaming hispano.

