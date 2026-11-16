Anuncio de Abelardo De La Espriella frena aumentos en canasta familiar; así quedará el IVA

Si estás atento al impacto de los impuestos en tu bolsillo y al precio de los alimentos en Colombia, la alocución oficial emitida el domingo 15 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo De La Espriella trae noticias clave que debes conocer.

Al presentar el balance de sus primeros 100 días de gestión, el jefe de Estado anunció un ajuste determinante en la Ley de Rescate Económico: los productos de la canasta familiar no tendrán nuevas cargas de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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El mandatario precisó que, tras escuchar las preocupaciones económicas que generó el borrador original de la reforma fiscal, dio la instrucción directa de frenar cualquier gravamen sobre la comida de los hogares.



“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó enfáticamente durante su intervención.



¿Qué alimentos de la canasta familiar no pagarán IVA en Colombia según el anuncio de De la Espriella?

Para que tengas total claridad sobre las compras de tu hogar, la directriz presidencial protege a un extenso listado de productos indispensables que corrían el riesgo de pagar impuestos a partir del año 2028 o de sufrir incrementos en sus tarifas.

Dentro del grupo de frutas frescas, se mantienen completamente exentos de cargas tributarias productos de consumo diario como el banano, el plátano, el aguacate, el mango, la piña, la papaya, la naranja, el limón, la mandarina, las uvas, la fresa y la mora.

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En cuanto a las verduras y hortalizas, conservan su protección el tomate, la cebolla, el ajo, la zanahoria, la lechuga, el repollo, la coliflor y el pepino, además de básicos de la dieta nacional como el fríjol, la lenteja, el garbanzo, el maíz para consumo humano y la sal.

Adicionalmente, la decisión frena el incremento al 19 % que amenazaba a varios alimentos procesados que actualmente tributan con una tarifa reducida del 5 %. Entre los productos beneficiados por este ajuste se encuentran:

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El café tostado.

El azúcar.

El chocolate.

Las pastas alimenticias.

Aceites comestibles determinados.

Estos artículos se suman a los alimentos de primera necesidad que ya estaban protegidos desde el texto inicial del proyecto de ley, entre los cuales figuran el arroz para consumo humano, la papa, la yuca, el pan, la arepa, la panela, la leche, los huevos frescos, el pescado y las carnes de res, cerdo y pollo.

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¿Cuáles son los principales anuncios económicos y tributarios del balance de 100 días?

Además de la exención a la comida, el presidente reveló que el equipo económico del Ministerio de Hacienda analiza la viabilidad fiscal de reducir la tarifa general del IVA en Colombia —ubicada hoy en el 19 %— hacia un rango del 18 % o incluso del 17 %.

Aunque esta rebaja no es una decisión definitiva ni tiene fecha de aplicación fija, forma parte de los análisis en marcha para el articulado que se debatirá en el Congreso de la República.

De la Espriella explicó que los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inviable en un principio excluir los alimentos por las necesidades monetarias del Estado. Sin embargo, siguiendo sus instrucciones, el proyecto se reestructuró exigiendo un mayor esfuerzo y ajuste al propio aparato estatal.

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Para compensar los recursos y evitar golpear a los ciudadanos, el Gobierno planteó las siguientes medidas de financiamiento e ingentes recortes:

Recorte directo y permanente: Un ajuste superior a los 23 billones de pesos en el gasto público.

Un ajuste superior a los 23 billones de pesos en el gasto público. Reducción del Estado : La meta de recortar en un 40 % el tamaño del Estado, compromiso asumido durante la campaña electoral.

: La meta de recortar en un 40 % el tamaño del Estado, compromiso asumido durante la campaña electoral. Venta de activos: La comercialización de activos improductivos de la Nación por 4 billones de pesos.

La comercialización de activos improductivos de la Nación por 4 billones de pesos. Ajustes inmediatos ya ejecutados: En estos 100 días se logró una reducción de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, junto con disminuciones de hasta el 65,5 % en contratos de prestación de servicios y vacancias de hasta el 57,5 % en cargos de libre nombramiento y remoción.

El mandatario reiteró que la propuesta fiscal no es un documento inamovible y que mantiene la disposición de dialogar con las bancadas políticas y gremios para encontrar consensos que protejan las finanzas públicas.

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¿Qué resultados presentó Abelardo De La Espriella en seguridad, salud y atención a emergencias?

El balance de los primeros 100 días de mandato no se limitó al área económica, sino que abarcó los compromisos asumidos en orden público, gestión del riesgo y salud pública.

En materia de seguridad, De la Espriella confirmó el fin de los procesos de diálogo de la denominada paz total y el despliegue de operaciones contra grupos como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las disidencias de las Farc y el ELN.

Durante el reporte resaltó la neutralización o captura de alias destacados como Bendito Menor, Negro Perea (abatido en Tarazá, Antioquia), Urías Perdomo, Primo Gay y Nairobi o Páez. Las cifras oficiales consolidadas en este periodo incluyen:

6.336 armas de fuego incautadas.

654 capturas por extorsión y 184 por secuestro.

Más de 389 toneladas de estupefacientes incautadas (172 toneladas de cocaína y 128 de marihuana).

1.493 laboratorios de producción de drogas ilícitas destruidos.

En relación con la atención del terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno reportó la asignación de más de $343.513 millones a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para apoyos económicos directos.

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Asimismo, se puso en marcha el Fondo Milagro con recursos por $624.000 millones para intervenciones urgentes, acompañados por $35.000 millones en subsidios de vivienda y más de $36.000 millones para la protección de la nómina y el empleo en las zonas afectadas.

Por último, en el sector salud, el Ejecutivo implementó un plan de choque que logró la distribución de 7,25 millones de unidades de medicamentos, la atención de 177.048 pacientes y la realización de 120.586 procedimientos médicos que se encontraban represados en el sistema.

