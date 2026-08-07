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Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: siga los detalles de la ceremonia

La posesión presidencial concentra la atención en Cali. Siga EN VIVO los detalles de la ceremonia y las novedades de la jornada.

abelardo-de-la-espriella-posesion.jpg
Abelardo De La Espriella en discurso
Foto: imagen tomada de Facebook de Abelardo de La Espriella
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

La posesión de Abelardo de la Espriella concentra la atención política de Colombia y tiene como escenario a Cali, ciudad que acoge la ceremonia en la que asumirá oficialmente como presidente de la República. El acto reúne a diferentes personalidades nacionales e internacionales que fueron invitadas para acompañar este momento.

La jornada también ha generado expectativa por la llegada de varios de los invitados que harán parte de la ceremonia, entre ellos figuras reconocidas del ámbito político, diplomático y deportivo. La presencia de personalidades internacionales le da un carácter especial al evento y convierte a Cali en el centro de la agenda política nacional.

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Uno de los invitados que más atención ha generado es Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien llegó a Colombia para acompañar la posesión presidencial. Su presencia se suma a la de otros representantes internacionales que fueron convocados para asistir al acto.

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Entre los invitados también se encuentra el rey Felipe VI de España, quien hace parte de las personalidades internacionales que acompañarán la ceremonia. Su asistencia representa uno de los encuentros diplomáticos más destacados alrededor de la posesión.

La ceremonia se desarrolla en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escenario escogido para el acto de investidura. La elección de esta ciudad representa uno de los aspectos particulares de la jornada, teniendo en cuenta que las posesiones presidenciales tradicionalmente han tenido como escenario principal a Bogotá.

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Además de los invitados internacionales, diferentes autoridades y personalidades nacionales estarán presentes durante el evento. La ceremonia contempla los actos protocolarios correspondientes a la posesión del nuevo mandatario, así como el momento en el que Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente sus funciones como presidente.

Uno de los momentos centrales será el juramento presidencial, seguido de los actos protocolarios establecidos para la investidura. Posteriormente, el mandatario tendrá la oportunidad de dirigirse al país en su primer discurso como presidente.

La llegada de los invitados ha sido uno de los aspectos que ha marcado la jornada previa al acto central. Las imágenes de las personalidades que han arribado al país y a Cali han comenzado a circular, aumentando la expectativa alrededor de la ceremonia.

La presencia de Gianni Infantino también ha despertado especial interés entre los aficionados al fútbol, debido a la relación que Colombia mantiene con la FIFA y a la importancia que tiene el país dentro del panorama deportivo internacional.

Esta cobertura EN VIVO reunirá los principales detalles relacionados con la posesión de Abelardo de la Espriella, incluyendo la llegada de invitados, los momentos más importantes de la ceremonia y las novedades que se conozcan durante el desarrollo del evento.

La jornada marca además el comienzo de una nueva etapa política para Colombia, con Cali como punto de encuentro para representantes nacionales e internacionales. La ceremonia será seguida de cerca por ciudadanos y medios de comunicación debido a la relevancia del cambio de mando.

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A medida que avance la posesión, esta nota podrá actualizarse con información confirmada sobre lo que ocurra en la Arena USC y sus alrededores, así como con las declaraciones y acontecimientos que marquen la jornada.

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