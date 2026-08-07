Así se presentará el vendedor de panela en la posesión presidencial de Abelardo

Hace apenas unas semanas, Luis Felipe Yagüé recorría las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo panela, café, huevos y miel para ganarse la vida. Ahora, su historia tendrá un escenario completamente diferente: este viernes 7 de agosto estará en Cali como invitado de honor a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El hombre, de 74 años, se convirtió en una figura reconocida en redes sociales después de protagonizar un video que generó numerosas reacciones. En las imágenes, un profesor universitario le manifestó que no volvería a comprarle sus productos debido a que había votado por De la Espriella, quien en ese momento era candidato a la Presidencia.

Vendedor de panela estará en la posesión de Abelardo de la Espriella

El episodio tuvo una repercusión que Yagüé probablemente no esperaba. En lugar de responder a la situación, el vendedor escuchó al hombre y se retiró del lugar, mientras el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales. La situación provocó muestras de solidaridad y, de acuerdo con lo informado, también terminó impulsando sus ventas.

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La historia llegó hasta Abelardo de la Espriella, quien decidió invitarlo a la ceremonia de posesión. El presidente electo también se reunió con Yagüé en Barranquilla y anunció que lo convertiría en el primer beneficiario y en la imagen de la denominada 'Ruta Milagro', programa con el que busca respaldar a pequeños empresarios y emprendedores.

Durante ese encuentro, De la Espriella destacó públicamente la historia del vendedor y anunció que le regalaría un traje para que pudiera asistir a la investidura presidencial. Días después, el propio Yagüé mostró el momento en el que se estaba probando la ropa que utilizará durante la ceremonia.

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El vendedor expresó su agradecimiento por la invitación y aseguró que recibiría el momento con humildad y orgullo por representar al campo colombiano. Su presencia en la posesión también ha sido presentada como un símbolo del respaldo que el próximo Gobierno pretende brindar a los pequeños productores y trabajadores del sector rural.

Yagüé se dedica a comercializar productos provenientes del campo, entre ellos la panela, uno de los alimentos tradicionales de Colombia. Su historia llamó especialmente la atención porque el video que lo hizo conocido no surgió de una campaña política ni de una aparición pública, sino de una situación cotidiana mientras intentaba vender sus productos.

Ahora, el vendedor pasará de recorrer las calles de Florencia a asistir a una ceremonia histórica. La posesión de Abelardo de la Espriella se realizará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali y será el primer cambio de mando presidencial de Colombia que se celebra fuera de Bogotá.

El acto contará además con la presencia de invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios mandatarios latinoamericanos, de acuerdo con la información conocida sobre la ceremonia.

La participación de Luis Felipe Yagüé se convierte así en uno de los detalles particulares de la jornada. Su historia, que comenzó con un video relacionado con una diferencia política y su trabajo como vendedor ambulante, terminó llevándolo hasta uno de los acontecimientos institucionales más importantes del país.

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Para Yagüé, la invitación representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de los pequeños productores y campesinos. Para el nuevo Gobierno, su presencia busca reforzar el mensaje de apoyo a los emprendedores y al campo colombiano.

Así, el hombre que hace unas semanas era conocido principalmente por vender panela en las calles de Florencia llegará este 7 de agosto a Cali para ocupar un lugar especial entre los invitados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.