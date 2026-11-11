Abelardo De la Espriella vestido de militar y con boina: “Bienvenidos a la patria milagro”

En la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, fue escenario de un tenso suceso encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella.

El mandatario llegó acompañado por integrantes de la Fuerza Pública y su ministro de Defensa. Sin embargo, lo que captó de inmediato la atención de la opinión pública fue su vestimenta: se presentó con prendas de uso militar, un uniforme de camuflado de corte táctico, boina y armado.

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El objetivo principal de su aparición fue exhibir los resultados oficiales de la Operación Noah, una incursión lanzada contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc.



Durante la presentación de los resultados, De la Espriella no solo entregó el balance militar de la ofensiva, sino que asumió un papel protagónico al confrontar cara a cara a uno de los sospechosos detenidos.



Si quieres entender los detalles de esta confrontación, el trasfondo operativo en el Catatumbo y el análisis de la imagen presidencial, aquí te contamos todo lo sucedido a partir de los reportes oficiales.

🇨🇴 #Colombia | El presidente Abelardo De la Espriella llegó a Cúcuta con uniforme camuflado y portando un arma para presentar a Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias ‘Barba Chivo’, señalado integrante de la estructura 33 de las disidencias de las Farc. El hombre fue capturado durante la Operación Noah, en Tibú, Norte de Santander, que dejó cuatro muertos y seis capturados. El mandatario aseguró que el detenido era hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y llevaba cerca de 11 años en esa organización armada. — El Colombiano (@elcolombiano) November 10, 2026

¿Qué pasó entre Abelardo De la Espriella y alias Barba Chivo?

El momento de mayor tensión en Cúcuta ocurrió cuando el presidente se dirigió hacia Jorge Luis Galvis Rodríguez, conocido con los alias de 'Barba Chivo' o 'Costeño', uno de los seis presuntos integrantes del grupo armado capturados en el procedimiento.

De la Espriella se acercó al detenido para interrogarlo directamente sobre el ataque aéreo y sobre un detalle particular: el explosivo que el jefe de Estado había autografiado antes de ser empleado por las Fuerzas Militares.

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De acuerdo con los registros del evento, el mandatario confrontó al capturado preguntándole: “¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? Di algo. ¿O qué?”.

Al notar que Galvis Rodríguez permanecía bajo custodia en silencio y no respondía a sus palabras, De la Espriella continuó: “¿No tienes ganas de decir nada? Bienvenidos a la patria milagro. Ya verán lo que se les viene”.

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El mandatario prosiguió con sus señalamientos y comparó la actitud actual del detenido con el comportamiento atribuido a su grupo cuando cometían secuestros.

“Ni siquiera es capaz de levantar la cara. Mira, cuando tenían a la gente encerrada y secuestrada, ahí sí eran guapos, ahí sí se amenazaban”, afirmó. Acto seguido, el presidente añadió:

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"Está que llora, mire, mire cómo está muerto de miedo ese bandido”, e insistió en que los detenidos debían responder ante la justicia para que “se pudran en la cárcel, para que paguen todo el daño que han hecho”.

Esta confrontación verbal ocurrió tras la difusión de las imágenes en las que De la Espriella estampó de su propia mano la frase “Bienvenidos a la patria milagro”, puso su firma y le echó la bendición a uno de los proyectiles cargados en una aeronave Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Según las explicaciones dadas por un uniformado durante la presentación, el artefacto transportaba 460 kilogramos de explosivos, definidos por el oficial ante el mandatario como un mensaje enviado con “460 kilogramos de democracia”.

¿Quién es alias Barba Chivo y cuáles fueron los resultados de la Operación Noah?

Para comprender el contexto de la incursión, la Operación Noah se ejecutó en la zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), dirigida contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, facción perteneciente al mando de alias 'Calarcá'.

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El ataque aéreo inicial fue realizado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y posteriormente comandos especiales del Ejército desplegaron el asalto en tierra.

El balance oficial divulgado por el Gobierno confirmó que la ofensiva dejó cuatro presuntos disidentes muertos y seis capturados. Con este procedimiento, la Operación Noah se convirtió en el séptimo bombardeo ordenado durante la presidencia de De la Espriella.

En el lugar de los hechos, las autoridades incautaron el siguiente material de guerra:

7 fusiles de combate.

15 granadas de mortero acondicionadas especialmente para ser lanzadas mediante drones.

Respecto a Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias 'Barba Chivo', las autoridades lo identifican como cabecilla de comisión del Frente 33 y hombre de confianza de alias 'Andrey Avendaño', uno de los jefes principales de esa estructura.

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La información oficial señala que 'Barba Chivo' llevaría cerca de 11 años dentro de la organización armada ilegal.

Se le vincula en las investigaciones con delitos como asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado de comunidades, señalamientos que deberán ser esclarecidos en los procesos judiciales correspondientes.

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¿Qué significado político y comunicacional tuvo la vestimenta de De la Espriella?

La puesta en escena del presidente luciendo indumentaria militar —con boina, uniforme táctico y arma al cinto— generó inmediatas lecturas de carácter político y comunicacional.

De la Espriella ya había utilizado previamente uniformes institucionales en otros actos públicos, como el atuendo de piloto de la Fuerza Aérea.

El analista y consultor político Rubén Erazo explicó que la elección del vestuario y los gestos del jefe de Estado responden a una decisión meditada dentro de su estrategia de imagen.

Según Erazo, la boina y la indumentaria táctica buscaron llamar la atención para proyectar al mandatario de manera directa al frente de la ofensiva contra los grupos armados.

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El analista destacó los siguientes puntos sobre el impacto de esta estrategia comunicacional:

Efecto en las tropas militares: De acuerdo con las fuentes consultadas por el analista, la decisión de firmar la bomba fue percibida en sectores de las Fuerzas Militares como un gesto de respaldo presidencial, lo cual generó un efecto positivo en la moral de la tropa.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el analista, la decisión de firmar la bomba fue percibida en sectores de las Fuerzas Militares como un gesto de respaldo presidencial, lo cual generó un efecto positivo en la moral de la tropa. Mensaje a su base electoral: La imagen busca mostrar a los ciudadanos que respaldaron su proyecto en las elecciones de junio que está llevando a la práctica sus compromisos en materia de seguridad y mano dura.

La imagen busca mostrar a los ciudadanos que respaldaron su proyecto en las elecciones de junio que está llevando a la práctica sus compromisos en materia de seguridad y mano dura. Riesgo de desgaste: Erazo advirtió que si el mandatario convierte en rutina el ir a encarar en persona a los detenidos ante las cámaras, se corre el riesgo de que el espectáculo del cara a cara opaque los resultados de la operación militar.

Erazo advirtió que si el mandatario convierte en rutina el ir a encarar en persona a los detenidos ante las cámaras, se corre el riesgo de que el espectáculo del cara a cara opaque los resultados de la operación militar. Diferencias con otros líderes regionales: Frente a comparaciones con dirigentes latinoamericanos que usaron prendas militares en el pasado, el analista descartó un paralelo entre De la Espriella y Hugo Chávez, señalando que en el caso del presidente colombiano el uso de la boina respondió a un propósito puntual para esta presentación.

De esta manera, con la ejecución de la Operación Noah, la firma sobre el proyectil de 460 kilos y la confrontación directa a alias 'Barba Chivo', De la Espriella reafirma el componente más visible de su política de seguridad: una combinación de incursiones militares de alto impacto acompañada por discursos y gestos públicos de confrontación hacia las organizaciones armadas al margen de la ley.

