Tribunal admite demanda contra la posesión de Abelardo y pide explicaciones urgentes

A solo tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio un paso importante al admitir una demanda que cuestiona la realización del evento en la capital del Valle del Cauca.

La decisión también incluye un requerimiento urgente a varias entidades para que entreguen documentos e información antes de que se estudie la posibilidad de adoptar una medida cautelar.

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La acción fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano, quien considera que el traslado de la sede del Congreso para la ceremonia podría afectar varios derechos e intereses colectivos, entre ellos la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia en el uso de los recursos, la legalidad del gasto y la seguridad pública.

Tribunal pidió información antes de decidir sobre una medida cautelar

Aunque la admisión de la demanda generó expectativa por la cercanía de la ceremonia, el Tribunal dejó claro que, por ahora, no ha suspendido el acto de posesión.

Lo que hizo fue solicitar al Congreso de la República y a las demás entidades involucradas que entreguen información y documentos relacionados con la organización del evento para evaluar la petición presentada por el demandante.

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En otras palabras, el Tribunal aún no suspende la posesión, pero sí requirió a las autoridades para que remitan las explicaciones necesarias antes de resolver la solicitud de una medida cautelar de urgencia.

Esta información será clave para que el despacho determine si existe fundamento suficiente para adoptar alguna decisión antes de la fecha prevista para la ceremonia.

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¿Qué cuestiona la demanda?

El ciudadano que presentó la acción popular sostiene que el cambio de sede del Congreso para realizar la posesión en Cali se habría llevado a cabo sin que exista información pública suficiente sobre varios aspectos del evento.

En el documento radicado ante el Tribunal se afirma:

"Las autoridades accionadas amenazan dichos derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal".

Con este argumento, el demandante solicita que se revise la legalidad del procedimiento y la forma en que se tomó la decisión de realizar la ceremonia fuera de la sede habitual del Congreso.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella? /Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

Lo que solicita el demandante

La acción popular también incluye varias peticiones concretas dirigidas a las autoridades involucradas en la organización de la posesión presidencial.

Entre ellas se encuentra la publicación de los acuerdos mediante los cuales se habría decidido el traslado de la sede del Congreso para la ceremonia.

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Además, solicita que se certifiquen oficialmente los costos del evento y que se informe cómo fueron planeados los gastos relacionados con logística, seguridad, gestión del riesgo y demás aspectos operativos.

Otro de los puntos planteados busca que las entidades se abstengan de ejecutar recursos públicos adicionales mientras no se demuestre la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad de dichos gastos.

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El proceso continúa mientras se acerca la posesión

La admisión de la demanda no modifica, por ahora, el cronograma previsto para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.

Sin embargo, el requerimiento realizado por el Tribunal obliga al Congreso y a las demás entidades vinculadas a remitir la documentación solicitada en un corto plazo para que el despacho pueda estudiar la petición de medida cautelar.

Será con esa información cuando el Tribunal determine si existe mérito para adoptar alguna decisión adicional frente al desarrollo del evento.

Por ahora, el proceso judicial continúa en curso y la posesión sigue programada mientras las autoridades responden a los requerimientos formulados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.