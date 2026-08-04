¿Peligro en la posesión de Abelardo de la Espriella? Ministro de Defensa confirma alerta

La seguridad en Cali está en el ojo del huracán tras las declaraciones del gobierno saliente sobre una amenaza de grandes proporciones.

Si tienes planeado asistir o te preocupa la situación en la ciudad de cara a la posesión de Abelardo de la Espriella, es vital que conozcas la información oficial proporcionada por el Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

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¿Existen realmente toneladas de explosivos para la posesión de Abelardo de la Espriella?

El Ministro confirmó en una entrevista para El Klub de La Kalle, que tienen pleno conocimiento de los riesgos existentes en la zona. Estos riesgos incluyen atentados terroristas con explosivos, ataques con drones y posibles asonadas violentas.

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Aunque no confirmó la cifra exacta de "decenas de toneladas" mencionada por otros sectores, Sánchez Suárez fue enfático en que la Fuerza Pública ya está desplegada en Cali precisamente para mitigar estas amenazas.

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Según el Ministro, "si no existieran riesgos, no existiría la fuerza pública", por lo que aseguró que se están tomando todas las acciones necesarias para garantizar totalmente la seguridad de los asistentes y de los caleños durante el evento de posesión.

No obstante, pidió el apoyo de la ciudadanía, ya que la prevención es más efectiva con la colaboración de todos.

¿Qué medidas de seguridad y recompensas se han anunciado para Cali?

Para incentivar la denuncia ciudadana, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de intentar actos terroristas en la ciudad, cifra que incluso podría elevarse en los próximos días.

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Si ves algo sospechoso o tienes información real, el Ministro dio instrucciones claras de utilizar las líneas de emergencia:

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Llamar al 107 o al 157 desde cualquier celular o teléfono fijo.

Realizar reportes de manera anónima si es necesario, pero siempre asegurándose de que la información sea real para no caer en lo que el Ministro denomina "terrorismo mediático", que solo busca generar pánico injustificado.

A pesar de la alerta máxima, Sánchez Suárez dio un mensaje de tranquilidad a quienes deseen viajar durante el fin de semana del 7 de agosto.

Aseguró que los colombianos pueden viajar sin problemas, siempre y cuando mantengan las medidas de seguridad habituales en carretera y eviten zonas de alta peligrosidad en horarios nocturnos.

La clave, según el Ministro, es estar en "máxima alerta" y reportar cualquier anomalía de inmediato para que la fuerza pública, que cuenta con altos índices de favorabilidad y transparencia, pueda actuar.

Mira la entrevista completa: