El enorme impacto que generó ‘Sin senos sí hay paraíso’ desde su llegada a la televisión en el año 2008, fue grande. Esta historia logró cautivar a millones de espectadores a lo largo de sus distintas temporadas, convirtiéndose en un referente de la pantalla chica.

Dentro de su elenco, uno de los personajes más queridos por el público ha sido doña Hilda, interpretado por la reconocida actriz colombiana Catherine Siachoque. Sin embargo, detrás de las pantallas se esconden detalles inéditos sobre cómo inició esta aventura actoral.

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A propósito del esperado regreso de la saga con una nueva entrega este 16 de noviembre por la señal de Telemundo, la esposa del también actor Miguel Varoni decidió recordar sus inicios.



En una entrevista concedida a la revista People en Español, la artista rememoró cómo llegó este proyecto a su vida y reveló aspectos desconocidos sobre su relación con este papel tan representativo.



¿Por qué Catherine Siachoque no quería interpretar a doña Hilda al principio?

Aunque hoy en día doña Hilda es una figura entrañable en la carrera de Catherine Siachoque, la actriz confesó que en un principio no deseaba asumir ese reto.

Según detalló la colombiana, fue el escritor Gustavo Bolívar quien la eligió desde el primer momento para encarnar a la madre de la historia. A pesar de esa propuesta directa, la idea no le entusiasmaba de manera especial.

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Catherine explicó que no rechazó la oferta en aquel instante porque era una actriz “exclusiva de la cadena” Telemundo, lo que implicaba una gran responsabilidad y el compromiso profesional de aceptar nuevos desafíos dentro de la empresa.

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A pesar de cumplir con su contrato, el proceso inicial resultó sumamente complejo en el aspecto personal y emocional.

La propia artista recordó con sinceridad cómo vivió esa primera etapa de la producción:

“Yo no lo quería hacer. Me costó lágrimas. Las dos primeras temporadas, Dios mío, literal lágrima… Por suerte y gracias a Dios [lo hice], porque si no me hubiera perdido de interpretar a esta mujer maravillosa y de poder conectar con el público de esta manera”.

De esta forma, la colombiana admitió que la presión que sintió en su momento terminó siendo motivo de agradecimiento, ya que le permitió dar vida a un personaje que transformó su trayectoria artística y reforzó su reconocimiento internacional.

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¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' y qué pasará con doña Hilda?

Si te preguntas cuándo podrás ver los nuevos episodios, la cita en la pantalla chica está programada para este 16 de noviembre a través de Telemundo.

Este lanzamiento marca el retorno de una de las entregas más esperadas por la audiencia y representa el regreso de Catherine Siachoque al papel de doña Hilda tras aproximadamente ocho años de ausencia.

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A pesar del tiempo transcurrido sin ponerse en la piel de este personaje, la actriz dejó en claro el profundo aprecio que siente por la historia y aseguró que la trama viene cargada de giros impredecibles que sorprenderán por completo a los televidentes. Catherine compartió que la evolución del guion la dejó asombrada desde la primera lectura.

En sus declaraciones para People en Español, la esposa de Miguel Varoni adelantó el eje central sobre el cual girará la historia de su personaje en los nuevos capítulos:

“A mí como actriz me sorprendió cuando me lo dijeron. Yo creo que eso mismo le va a pasar a la gente. Va dentro de la premisa de esta temporada, que es: ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por amor? Y en esta temporada el amor de Hilda por sus hijas es un amor más maduro”.

¿Qué impacto tiene el regreso de esta saga para Telemundo y el público?

El estreno de la nueva temporada no solo reaviva el entusiasmo de los seguidores que acompañan la telenovela desde 2008, sino que también llena de emoción a la propia Catherine Siachoque.

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La artista enfatizó el enorme valor que tiene volver a coincidir con esta producción en la televisión latinoamericana.

Con la determinación que la caracteriza, la colombiana reafirmó su confianza en el éxito que acompañará a los nuevos episodios en pantalla. Catherine concluyó su intervención señalando:

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“Aquí estamos y yo creo que va a seguir siendo un superéxito”.

Así, tras haber superado las dudas y las lágrimas de las dos primeras entregas, la actriz regresa para mostrar una faceta más madura de doña Hilda en una historia lista para captar la atención de la audiencia.