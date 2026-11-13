Herrera volvió a hablar de su polémica con WestCol y lanzó contundente mensaje

El cantante urbano Juan Herrera volvió a referirse a las controversias que lo relacionan con el streamer WestCol durante una entrevista en El Klub de La Kalle. Además, aprovechó el espacio para enviar un mensaje sobre los comentarios que circulan en redes y dejar clara su postura frente a quienes hablan de él.

Durante la conversación, el creador de contenido se mostró directo al describir el ambiente que rodea las discusiones en internet y aseguró: "En las redes sociales se ve mucha falda, mucho hablador, mucho chismoso". Con estas palabras, hizo énfasis en la diferencia que existe entre los rumores y lo que realmente ocurre.

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El artista también señaló que muchas personas cambian su actitud cuando se encuentran cara a cara, pues, según expresó:"Entonces la invitación es a que seamos, digamos que, más parados primero en lo que decimos, porque la palabra es lo que más vale, y siento yo que estar hablando del otro eso es de... o sea, con el respeto, eso es de chismosos".



¿Qué dijo Herrera sobre las polémicas?

El intérprete dejó claro que no quiere que su nombre sea asociado únicamente con las controversias que marcaron su exposición pública: "Nosotros estamos es haciendo algo serio. Muchas de las polémicas que han venido sucediendo a lo largo de los años han sido también pues incentivadas.

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Asimismo, enfatizó en que quiere darle protagonismo a su crecimiento artístico y a los proyectos que tiene por delante. Sobre las dinámicas de la industria del entretenimiento, agregó: "Tú sabes que esta industria tiene un trasfondo que no vamos a tocar y no vamos a mencionar, pero si usted no tiene potencial, de usted no van a hablar, así de sencillo".

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¿Cómo nació la pelea entre Herrera y WestCol?

La diferencia entre ambos se remonta a la época de la pandemia, cuando una antigua pareja del cantante aparecía en las transmisiones de WestCol. Esta situación provocó varios choques y terminó involucrando a las comunidades de seguidores del creador de contenido y del cantante.

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Con el paso del tiempo, el artista comenzó a recibir numerosos comentarios negativos por parte de los seguidores de WestCol y su imagen terminó asociada a los memes que circulaban en redes sociales. Según lo relatado, esta exposición afectó el desarrollo de su carrera musical, aunque nunca contempló abandonar sus proyectos.

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Después de varios años de distanciamiento, surgió una oportunidad de acercamiento por medio de Carlos, mánager de WestCol, quien se comunicó telefónicamente con el artista para proponerle participar en Stream Fighters. Él vio en esta invitación una posibilidad de trabajar juntos, pese a los antecedentes.

Como parte del acuerdo, consiguió más tiempo para realizar su presentación musical de entrada. Además, decidió invertir tanto las ganancias del evento como dinero propio en preparar un espectáculo con el que pudiera mostrar su faceta artística ante los asistentes.

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