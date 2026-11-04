Westcol cometió un error y le vaciaron la tarjeta; ley haría que el banco le reembolse

Durante una transmisión de video en vivo, el reconocido streamer Westcol mostró por error los datos de su tarjeta de crédito frente a la cámara.

En cuestión de minutos, varias personas que observaban la emisión en directo se aprovecharon del descuido y comenzaron a generar compras no autorizadas por internet utilizando su información bancaria.

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Al mismo tiempo que transcurría el en vivo, a Westcol le comenzaron a llegar notificaciones masivas a su celular alertándole sobre las transacciones y consumos que se estaban efectuando en tiempo real sin su consentimiento.

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Este hecho dejó en evidencia los riesgos a los que estás expuesto frente a las operaciones de comercio electrónico y las transacciones no presenciales.



Cuando ocurre un incidente de este tipo, la primera reacción suele ser de incertidumbre sobre si el dinero robado se puede recuperar.

Afortunadamente, ante escenarios de fraude electrónico en plataformas web o aplicaciones móviles, el marco normativo establece figuras de protección al consumidor para exigir la restitución del capital debitado.

¿Qué es la reversión de pago y cuándo exige la ley que el banco te devuelva el dinero?

La reversión de pago es un mecanismo legal de protección al consumidor normado de forma explícita en el artículo 51 de la Ley 1480.

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Esta herramienta obliga a las entidades emisoras de los instrumentos de pago a devolver el dinero que te fue devengado o descontado tras una compra electrónica irregular.

Sin embargo, para que puedas solicitar de manera efectiva esta devolución, debes asegurarte de cumplir con una serie de condiciones y requisitos legales indispensables.

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En primer lugar, la operación debe haberse efectuado obligatoriamente mediante comercio electrónico, es decir, a través de páginas de internet, aplicaciones o canales digitales no presenciales.

Si sufres un fraude en una compra presencial con dinero en efectivo o en un establecimiento físico, la figura de reversión de pago no resulta aplicable.

En segundo lugar, el pago debió realizarse utilizando un instrumento electrónico como tarjeta de crédito, tarjeta débito, sistema PSE o cualquier otro mecanismo de pago electrónico.

Adicionalmente, tu caso debe encajar dentro de alguno de los cinco escenarios legalmente autorizados:

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Haber sido víctima de un fraude explícito.

Que se haya procesado una operación no solicitada.

Que el producto adquirido nunca haya llegado a tus manos.

Que el producto entregado no cumpla con las características ofrecidas.

Que hayas recibido un producto defectuoso.

Finalmente, debes tener muy presente el plazo legal establecido: cuentas con un límite de máximo 5 días hábiles o calendarios, contados a partir del momento en que tuviste conocimiento de la situación fraudulenta o del consumo no autorizado, para elevar formalmente tu solicitud.

Si dejas pasar este tiempo sin actuar, perderás la oportunidad de exigir la reversión bajo esta vía legal.

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¿Cómo solicitar la reversión de pago paso a paso ante tu entidad bancaria?

Para tramitar la reversión de pago no basta con lamentarte o publicar tu caso en redes sociales; es necesario seguir un procedimiento formal dividido en dos notificaciones clave.

El primer paso consiste en notificar al comercio electrónico o a la tienda donde se realizó la compra no autorizada para informarles sobre la irregularidad detectada.

Sin embargo, el paso más importante y donde la mayoría de personas comete errores es la solicitud de reembolso.

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Debes tener claro que la petición de devolución del dinero devengado no se le hace directamente a la tienda virtual, sino al emisor de tu instrumento de pago, es decir, a tu banco, cooperativa o entidad financiera emisora de la tarjeta.

Muchas víctimas de fraude pierden su dinero únicamente porque acuden a reclamar ante el comercio y dejan vencer el plazo de 5 días sin haber radicado el trámite oficial ante su banco.

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Una vez que presentas la solicitud dentro del término legal ante la entidad bancaria, la institución está en la obligación legal de procesar el requerimiento y revertir la transacción correspondiente para reembolsarte el dinero descontado.

¿En qué se diferencia la reversión de pago del derecho de retracto y cómo evitar fraudes digitales?

Es muy habitual confundir la reversión de pago con el derecho de retracto, pero se trata de dos figuras distintas contempladas por la ley.

Mientras que la reversión responde a fraudes o fallos en el servicio, el derecho de retracto es la facultad de echarte para atrás en un negocio cuando compras por ventas a distancia (como comercio electrónico, ventas por catálogo, call center o créditos directos) simplemente porque el producto no te gustó.

Para ejercer el retracto también dispones de 5 días desde la entrega del bien, con la condición de que el producto no haya sido usado y no se trate de bienes de uso personal, como vestidos de baño o ropa interior.

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Por otra parte, en el ámbito financiero también existen discusiones sobre cobros no autorizados, como seguros adjuntos a productos tipo DaviPlata.

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En esos escenarios, la entidad financiera tiene el deber de demostrar que existió un consentimiento previo mediante una llamada grabada o un documento firmado por el usuario.

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De igual manera, los bancos suelen monitorear patrones atípicos de consumo; si estás acostumbrado a compras de 100.000 o 500.000 pesos y de repente se registra un intento por 15 millones, las entidades suelen pausar y validar la operación.

Para no poner en riesgo tu capital frente a los delincuentes digitales, los expertos recomiendan ser precavidos con la información de tus tarjetas.

Nunca confirmes códigos de verificación en llamadas entrantes; si tienes dudas, cuelga y comunícate directamente con las líneas oficiales de tu banco.

Una excelente práctica de seguridad en tu teléfono celular es mantener tus tarjetas débito y crédito apagadas o deshabilitadas en la aplicación bancaria, encendiéndolas únicamente durante los pocos segundos en que vayas a realizar una compra por internet.

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Mira la entrevista completa aquí: