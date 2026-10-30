Yina Calderón dice que desea volver a un ring de boxeo; ¿le pedirá 'cacao' a Westcol?

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales luego de anunciar que desea regresar al ring de boxeo para disputar un nuevo combate. La noticia fue compartida por la influencer durante la noche del jueves 29 de octubre, a través de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que este anuncio se produce después de su participación en el evento Stream Fighters, donde se enfrentó a Andrea Valdiri. En aquel combate, la creadora de contenido decidió retirarse después de los primeros 10 segundos de pelea.

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¿Cómo anunció Yina Calderón que volverá al ring de boxeo?

A través de sus historias de Instagram, la influencer aseguró que tiene una deuda consigo misma y que desea darse una nueva oportunidad en el cuadrilátero. Asimismo, explicó que siente la necesidad personal de superar lo ocurrido hace un año y demostrar que puede afrontar nuevamente este reto deportivo.



De igual manera, la empresaria manifestó que tomó la decisión de volver a pelear pese a la oposición de algunos integrantes de su familia. Incluso, hizo referencia al distanciamiento que atraviesa con su padre: “Pese a que mi familia no quiso, a pesar que mi papá no me habla hace un mes”.

Sobre los motivos de su regreso, declaró: “He decidido volver al ring de boxeo, a darla toda, siento que me la debo”. Además, aseguró que en esta oportunidad no será una gallina.

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Durante su mensaje, la influencer recordó los momentos de tensión que vivió en su anterior participación, cuando recibió abucheos por parte de los asistentes y algunos de sus familiares habrían sufrido agresiones.

Sin embargo, Yina Calderón dejó claro que estas experiencias no cambiaron su intención de regresar al cuadrilátero y completar un combate sin retirarse.

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¿Dónde va a pelear Yina Calderón?

Ante las versiones sobre una posible participación en los espectáculos organizados por el creador de contenido Westcol, Yina Calderón aclaró que no estará en la próxima edición de Stream Fighters, pese a que semanas atrás ya se había referido a esta posibilidad.

La influencer explicó que su regreso al boxeo se dará en una competencia independiente y no en la velada organizada por el streamer.

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Su próximo combate quedó programado para el 21 de noviembre en la ciudad de Neiva, como parte de la cartelera del evento denominado Knock Out.

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Esta fecha coincide con una semana de diferencia respecto a Stream Fighters, que se realizará el 14 de noviembre y contará con la participación de Andrea Valdiri. Por su parte, el combate de Calderón tendrá lugar siete días después en la capital del departamento del Huila.

¿Existe la posibilidad de una revancha frente a Andrea Valdiri?

Por el momento, la posibilidad de presenciar un segundo enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri no parece estar contemplada en el corto plazo.

Durante sus declaraciones públicas, la vendedora de fajas no mencionó a la barranquillera como una posible rival ni entregó pistas sobre la identidad de la contrincante con la que se enfrentará en Neiva.

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Los mejores memes que deja la derrota de Yina Calderón ante Andrea Valdiri, imagen de referencia Foto: Pantallazo tomado de redes sociales

Ante la falta de detalles sobre la cartelera definitiva del evento Knock Out, sus seguidores tendrán que esperar nuevos anuncios oficiales para conocer quién será la próxima rival de la empresaria.