¿Koral Costa conocía la orientación de 'Bola 8'? La actriz sorprende con su respuesta

Koral Costa respondió si conocía la orientación de su expareja, el actor Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’, luego de que una fotografía publicada por él junto a un amigo en España encendiera las redes sociales y despertara la curiosidad de los internautas.

Ante las preguntas sobre lo que sabía durante su matrimonio, la cantante e influenciadora decidió pronunciarse por medio de Instagram. Allí cuestionó a quienes aseguran que conocía detalles de la vida privada del actor antes de que la imagen generara comentarios.

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Koral Costa encendió las alarmas de sus seguidores al publicar imágenes recibiendo atención médica tras su separación de Omar Murillo 'Bola 8' Foto: @koralladiva

¿Qué dijo Koral Costa sobre la orientación de Omar Murillo?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó si conocía la orientación del actor; la influenciadora respondió con una frase contundente y rechazó las afirmaciones que circulan sobre su conocimiento de la situación:“¿En qué cabeza le cabe decir a algunas personas que Koral sabía que Omar era gay?”.

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Además, aseguró que durante los años que compartió con el actor no presenció comportamientos que le hicieran pensar en esa posibilidad. Para respaldar su respuesta, recordó el tiempo que estuvieron juntos y explicó cómo vivió su relación sentimental: “Yo no sabía, porque en dieciocho años jamás vi que él faltara el respeto hacia mí de esa manera”.

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La artista también defendió su carácter y cuestionó que otras personas saquen conclusiones sobre su vida privada sin conocer cómo era su relación: “Con el carácter que tengo, jamás yo hubiera permitido algo así. Nadie sabe cómo era mi intimidad como para asegurar que aguantaba que fuera gay. Si sí, si no, cada pajarito en su nido”.

¿Por qué terminaron Koral Costa y Omar Murillo?

La separación de la pareja se conoció a comienzos de 2026, después de varios años juntos. La influenciadora aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad, sino con los cambios que experimentó su relación con el paso del tiempo.

También explicó que ambos tomaron caminos diferentes y descartó que una traición hubiera provocado el final de su matrimonio. De esta manera, se refirió a los motivos de la ruptura y respondió a las versiones que surgieron alrededor de su vida sentimental.

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Una reciente publicación en redes sociales entre Omar Murillo 'Bola 8' y Koral Costa encendió las especulaciones sobre una posible reconciliación Foto: imagen tomada del Instagram Omar Murillo

Por su parte, Omar Murillo afirmó que la separación con la cantante se habría dado en buenos términos, principalmente por la distancia geográfica y los proyectos individuales de cada uno, descartando que una infidelidad hubiera provocado el fin de la relación.

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Tras la ruptura, 'Bola 8' ha llamado la atención de los internautas por varias publicaciones que despertaron especulaciones sobre su orientación. Recientemente, el actor compartió un mensaje dedicado a la Diva por su cumpleaños, acompañado de una descripción que generó comentarios.

En la publicación, el actor escribió: “Hoy no es un día cualquiera… y yo sé por qué”, una frase que despertó distintas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales. Incluso, algunos internautas comentaron que habría pasado 18 años jugando con los sentimientos de 'La Diva'.

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