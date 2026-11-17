El caso del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrido en noviembre de 2021, sigue teniendo repercusiones en el entorno familiar, años después del doble homicidio que conmocionó al país.

Pues el caso y la situación familiar volvió a sonar tras un reciente pronunciamiento de Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier Leal, quien se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, Valle del Cauca, por un caso ajeno y delitos que no tienen que ver la muerte de sus familiares.

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Desde la cárcel el hombre se refirió al doble homicidio cometido por su medio hermano Jhonier Leal, a quien se refirió con completo distanciamiento y negó cualquier posibilidad de perdonarlo por acabar con la vida de su mamá Marleny Hernández y Mauricio Leal.



Durante su testimonio, García fue enfático en que no contempla la posibilidad de reconciliarse con Jhonier y aseguró que la cercanía que existía entre las dos víctimas hace todavía más difícil aceptar que el responsable del crimen fuera alguien de su propia familia.



“En contra de mi hermano, yo no lo quisiera volver a ver nunca más, me dañó la vida, me destruyó la vida totalmente, porque la persona que nunca pensé que le hiciera daño a mi familia fue él”, expresó.

Carlos Andrés también recordó que, después de los hechos, tuvo un breve intercambio de palabras con Jhonier, pero que la relación entre ambos quedó completamente fracturada y que no volvió a considerarlo parte de su núcleo familiar.

La decisión de Jhonier que rompió la relación entre hermanos

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Carlos García también se refirió a los cambios en la postura de Jhonier durante el proceso judicial. Pues el acusado inicialmente habría aceptado los cargos, pero posteriormente se retractó y decidió enfrentar un juicio, negando ser el autor de la muerte del estilista y su mamá.

Para Carlos Andrés, esa retractación de Jhonier terminó de cerrar cualquier posibilidad de mantener un vínculo familiar: “Así como él mató a mi familia, él para mí se murió como hermano. Yo hago de cuenta de que el núcleo familiar que tenía ya no existe”.

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El testimonio también incluyó señalamientos sobre la posible participación de otras personas en la alteración de la escena del crimen. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a las declaraciones de García y no fueron asumidas judicialmente como hechos establecidos; pues hasta el momento, para la justicia, el único responsable es Jhonier.

Caso Mauricio Leal sigue generando interrogantes

El doble homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández tuvo un fuerte impacto en Colombia por las circunstancias en las que fueron encontrados y por el proceso judicial que terminó con la condena de Jhonier Leal, a 55 años y tres meses de prisión.

En medio de este caso, también volvió a circular un video de 47 segundos que mostraría los últimos momentos de vida del estilista. En la grabación, Mauricio aparece atribuyéndose la muerte de su madre y las heridas que tenía en el abdomen. Sin embargo, las investigaciones y los análisis mencionados en la información apuntan a que esa versión no correspondería a lo ocurrido y que el video habría sido generado para desviar la atención sobre el doble homicidio.

Las declaraciones de Carlos Andrés García vuelven a poner sobre la mesa las consecuencias familiares y patrimoniales del crimen; pues mientras el hombre mantiene su rechazo a cualquier acercamiento con Jhonier, continúa el proceso que busca definir el destino de los bienes de Mauricio Leal.