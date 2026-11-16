La muerte del afamado estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, sigue generando un profundo interés entre la opinión pública.

Aunque los trágicos hechos ocurrieron en noviembre de 2021, la reconstrucción de los momentos previos a la detención del responsable continúa sacando a la luz detalles clave sobre cómo actuaba en privado y ante las cámaras de televisión.

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En una reciente entrega del programa de investigación 'Expediente final', transmitido por el canal Caracol TV, el periodista Nicolás Suárez rememoró el revelador encuentro que sostuvo con Jhonier Leal pocas semanas antes de que las autoridades ordenaran su arresto como autor material de ambos homicidios.



¿Cómo fue la última entrevista a Jhonier Leal antes de ser capturado?

Para comprender el impacto de esta revelación, debes saber que el encuentro no se dio de manera improvisada. Nicolás Suárez explicó que la entrevista se concretó formalmente durante la segunda semana de diciembre de 2021, apenas unas semanas después de los crímenes registrados en la vivienda de La Calera. El propio Jhonier confirmó su participación en la grabación a través de su abogada.

El escenario elegido para llevar a cabo la conversación fueron las instalaciones de la peluquería de Mauricio Leal. En esa jornada estuvo presente la comunicadora Diva Jessurum junto a Suárez, en medio de una exhaustiva labor de reportería que no se limitó a escuchar al entrevistado.

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El equipo periodístico también consultó a amigos cercanos de las víctimas, peritos especializados y testigos con el fin de contrastar minuciosamente cada versión sobre lo ocurrido.

Sin embargo, más allá de las respuestas verbales ofrecidas en ese momento, lo que llamó poderosamente la atención de los reporteros fue la evidente transformación de su comportamiento conforme avanzaba el cuestionario frente a los reflectores.

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¿Qué reveló el periodista Nicolás Suárez sobre el lenguaje corporal de Jhonier Leal?

Según el testimonio brindado por Nicolás Suárez, el aspecto más llamativo del diálogo radicó en el drástico giro que experimentó el lenguaje no verbal de Jhonier Leal al abordar distintos temas.

Durante el inicio de la charla, cuando se trataron episodios personales sobre su infancia, sus primeros pasos en el oficio de la peluquería y el vínculo familiar con su madre, el hombre proyectaba serenidad y apertura. El periodista señaló que, al hablar de su niñez, su lenguaje corporal se notaba relajado.

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No obstante, esa aparente tranquilidad desapareció por completo cuando la conversación tomó un rumbo mucho más directo. En el instante exacto en que los periodistas procedieron a preguntarle sobre los sucesos de noviembre de 2021, la actitud de Jhonier cambió de forma abrupta.

Suárez relató que el entrevistado asumió una posición superrígida y evidenció una notoria incomodidad que quedó registrada en las grabaciones.

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A esta marcada tensión en su postura se sumó una controversia ocurrida tras finalizar la grabación. Según reveló Suárez, una vez que se apagaron las cámaras, Jhonier abandonó el establecimiento llevándose consigo una chaqueta blanca. Diversas personas señalaron en su momento que dicha prenda habría pertenecido a su hermano Mauricio Leal.

Este conjunto de conductas anómalas cobró mayor relevancia tiempo después, cuando las investigaciones judiciales permitieron esclarecer los hechos. Con las pruebas recopiladas por las autoridades, la justicia condenó a Jhonier Leal a 55 años y tres meses de prisión por el doble homicidio.

