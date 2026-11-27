En el marco del especial periodístico de El Klub de La Kalle, se abordaron los hallazgos judiciales y forenses relacionados con la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleni Hernández, ocurrida el 21 de noviembre de 2021 en su residencia de La Calera, Cundinamarca.

Durante la emisión se presentaron detalles de los dictámenes técnicos que hicieron parte de la investigación judicial, así como las conclusiones sobre la naturaleza de las lesiones encontradas en los cuerpos de las víctimas y la responsabilidad de Jhonier Leal en los hechos.

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¿Qué revelaban las heridas encontradas en el cuerpo de Mauricio Leal y su madre?

El psicólogo forense Roberto Sicart, durante el especial de El Klub de La Kalle, examinó la dinámica de las lesiones encontradas en los cuerpos de las víctimas. De acuerdo con su explicación, las características de las heridas permitían descartar que se tratara de lesiones autoinfligidas.

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Al referirse a las agresiones contra Marleni Hernández, el especialista señaló que “las puñaladas que se le habrían dado a la madre de Mauricio [...] eran de tal profundidad que habían alcanzado a atravesar el cuerpo y habían logrado astillar la punta de un gran cuchillo”.

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Por otro lado, explicó que la fuerza empleada para provocar las heridas también era un elemento relevante en el análisis de la escena. Según Sicart, “lo que es visible en la dinámica de las heridas es que no podían ser heridas de alguien que se quería quitar la vida”. Además, hizo referencia a la sevicia con la que se habría cometido el ataque.

En ese sentido, el psicólogo forense afirmó: “Una gran sevicia, una gran saña, una gran intención de generar un daño por siempre y además de tratar de ser eficaz en la muerte”.

Asimismo, el especialista planteó que detrás de los hechos habría existido un sentimiento de odio que se habría alimentado durante varios años. Sobre este punto, manifestó: “Aquí hubo odio de por medio, más allá de un arrebato; había un odio que venía alimentándose hace unos años”.

Análisis por parte de psicólogo forense con relación a las actitudes que hizo caer a Jhonier Leal en la muerte de su hermano Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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La envidia como posible motivación en el caso de Jhonier Leal

A lo largo del especial también se abordó cómo las dificultades económicas y las diferencias profesionales entre los hermanos habrían influido en su relación familiar.

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Mientras el negocio de Mauricio Leal gozaba de reconocimiento en el sector de la belleza, la peluquería independiente de Jhonier, ubicada en el barrio El Polo, habría atravesado dificultades económicas y acumulado deudas durante la pandemia.

Pese a esta situación y a su posterior divorcio, Jhonier fue acogido en la vivienda y en el establecimiento comercial de su hermano. Sobre esta situación, Sicart habló de lo que interpretó como posibles 'actos fallidos', entre los que mencionó las apariciones del procesado en entrevistas utilizando prendas de vestir que pertenecían a Mauricio.

El analista también se refirió a las conclusiones de la Fiscalía sobre las posibles motivaciones detrás del crimen y señaló: “Lo que la Fiscalía logró evidenciar es que quiso cometer el delito a su hermano porque quería el espacio de su hermano [...] y tenía que empezar a ejercerlo así fuera de manera inconsciente desde el día número uno”.

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Angeline Moncayo se refirió al caso de su amigo Mauricio Leal y su mamá /Foto: Instagram

Cabe recordar que Jhonier Leal fue condenado en junio de 2024 a 55 años y 3 meses de prisión por la muerte de su madre y su hermano. Actualmente, el fallo se encuentra en trámite de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que el proceso continúa en segunda instancia.