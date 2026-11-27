Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre de 51 años que murió durante el operativo en el Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, habría ganado una demanda por cerca de 170 millones de pesos contra el Distrito antes de su muerte.

El proceso estaría relacionado con las afectaciones que sufrió como propietario de un apartamento en el edificio Portal de los Alpes, una construcción que tuvo que ser evacuada por problemas estructurales.

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De acuerdo con documentos judiciales, Muñetón habría obtenido una sentencia de primera instancia favorable en un proceso administrativo contra la Alcaldía de Cartagena. Sin embargo, el Distrito habría apelado la decisión, por lo que el dinero no habría llegado a sus manos.



El caso habría dejado un antecedente económico importante en la vida del hombre, quien, según la información conocida, enfrentaba dificultades financieras por las consecuencias que habría tenido para su familia la pérdida de su vivienda.



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🧵 2 Este es el fallo a favor del Ingeniero Muñetón 👇 https://t.co/nKKecFE8c1 — ContraCorruptos (@misioneros2010) November 27, 2026

¿Por qué Jailer Muñetón habría demandado al Distrito de Cartagena?

La historia se remontaría a la problemática urbanística relacionada con las construcciones del denominado clan Quiroz en Cartagena.

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Entre los inmuebles afectados habría estado el edificio Portal de los Alpes, que tuvo que ser evacuado en 2018 debido a fallas estructurales y al riesgo de colapso.

Muñetón figuraba como propietario del apartamento 703 de esa edificación. Tras la evacuación, habría quedado sin posibilidad de ocupar su vivienda, pero con obligaciones económicas que, según su propio relato, continuaban vigentes.

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En febrero de 2025, durante una diligencia oficial documentada por el diario El Universal, el hombre habría expuesto las dificultades que atravesaba por esta situación.

Según lo que contó, solamente habría recibido un año de subsidio de arrendamiento y después habría tenido que continuar pagando el crédito hipotecario de un inmueble que ya no podía habitar.

Esta situación habría afectado las finanzas de su hogar y sería uno de los antecedentes que explicaría la demanda que presentó contra la administración distrital.

Las autoridades avanzan en las investigaciones tras el operativo de rescate en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. /Foto: redes sociales

El fallo por $170 millones que habría favorecido a Muñetón

Para buscar una reparación económica, Muñetón habría iniciado en 2021 un proceso administrativo contra el Distrito de Cartagena, en el que reclamaba por presuntas fallas en el control y vigilancia de la construcción del edificio Portal de los Alpes.

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Según los registros judiciales conocidos sobre el caso, en marzo de 2025 el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena habría emitido una decisión favorable para Muñetón y su familia.

La sentencia habría ordenado al Distrito reconocer una suma cercana a los 170 millones de pesos. Además, el monto tendría que actualizarse de acuerdo con la inflación.

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Sin embargo, el fallo no habría quedado en firme. La administración distrital habría presentado una apelación y, en noviembre de 2025, el expediente habría pasado al Tribunal Administrativo de Bolívar para continuar con el trámite correspondiente.

Por esta razón, aunque Muñetón habría conseguido una decisión favorable en primera instancia, no habría alcanzado a recibir el dinero que reclamaba.

La diferencia es importante: no se trataría de una indemnización que ya estuviera en sus cuentas, sino de una suma reconocida en una decisión judicial que todavía tendría pendiente la resolución de la apelación.

El fallo por $170 millones que habría favorecido a Muñetón

El edificio Portal de los Alpes, desalojado preventivamente en 2018 por riesgo de colapso, pertenecía a los constructores responsables de la tragedia de Portales de Blas de Lezo II.

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Un fallo de primera instancia de marzo de 2025 había ordenado una indemnización cercana a los 170 millones de pesos a favor del propietario Jailer Muñetón, pero el pago quedó en suspenso tras la apelación del Distrito de Cartagena.

El fallo por $170 millones que habría favorecido a Muñetón

¿Qué se sabe de Muñetón tras lo ocurrido en el Éxito de Cartagena?

Jailer Muñetón murió durante el operativo policial realizado en el establecimiento del barrio La Castellana, donde 87 personas permanecieron retenidas después de un intento fallido de robo a un carro de valores.

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La Fiscalía lo señaló como parte activa del grupo involucrado en los hechos. Según lo expuesto por las autoridades, habría portado indumentaria táctica, prendas con insignias policiales y armas durante el procedimiento.

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Por su parte, su esposa, Indira Lambis, y otros allegados han sostenido que Muñetón se dedicaba a la impermeabilización de obras y que ese día había salido de su vivienda para comprar buñuelos.

La familia también ha mencionado que atravesaba dificultades económicas, aunque no ha sido establecido que estas tuvieran relación con lo ocurrido en el supermercado.

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Mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con los hechos del Éxito de Cartagena, la demanda por el edificio Portal de los Alpes constituye otro antecedente que permite conocer las circunstancias económicas y personales que rodeaban a Muñetón.

