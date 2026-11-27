El caso de Gabriel Cárdenas, el joven de 17 años estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá, sigue generando interrogantes sobre lo ocurrido durante las horas críticas de su desaparición.

Antes de que se confirmara el trágico desenlace de la búsqueda en el sector del Salto del Tequendama, su madre, Viviana Morales, lanzó un contundente reclamo público contra la Fiscalía General de la Nación por las demoras en el rastreo del teléfono móvil del adolescente y la revisión de las cámaras de seguridad.

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La angustia de la familia se centró en la falta de respuestas oportunas sobre la ubicación del dispositivo electrónico, una herramienta que consideraban clave para reconstruir los últimos movimientos del joven tras abordar un servicio de transporte en motocicleta por aplicación.



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El reclamo de la madre por el rastreo del celular y los videos

En medio de las labores de búsqueda, Viviana Morales manifestó su inconformidad frente al ritmo de las diligencias judiciales. Según su testimonio, las autoridades contaban con material audiovisual y datos electrónicos desde los primeros días, pero los avances no eran comunicados con la celeridad que exigía la emergencia.



“Esa es mi gran queja. Por favor, es que la Fiscalía tiene los videos desde el viernes en la noche y no me han dicho nada. No sabemos nada. No han podido rastrear el celular. ¿Cómo la Fiscalía no puede rastrear un celular?”, cuestionó la madre visiblemente afectada.

Hasta el momento, la información suministrada por los entes investigadores no permite establecer qué resultados concretos arrojaron las primeras diligencias técnicas, ni si los registros de telefonía y la transacción bancaria del viaje en moto permitieron obtener datos determinantes para esclarecer la ruta exacta que tomó el estudiante.

Gabriel Cárdenas le habría dicho a su mamá que estaba cerca de la Universidad de los Andes antes de desaparecer.

Las sospechas sobre una posible sustancia y su estado de desorientación

Otro de los puntos que más inquietaba a Viviana Morales durante la búsqueda estaba relacionado con los reportes de testigos en distintos sectores de la capital.

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Varias personas aseguraron haber visto a Gabriel caminando con la mirada perdida y en un aparente estado de desorientación.

Ante estos relatos, la mujer planteó la hipótesis de que su hijo hubiera sido víctima de alguna sustancia que alterara su estado de conciencia, ya sea durante el trayecto en motocicleta o instantes después de descender del vehículo.



La hipótesis de la madre. “¿Qué sospecho? Por lo que me dicen que está desorientado. No sé si es que le dieron algo y está desubicado ”, expresó Viviana al analizar los testimonios recopilados en la calle.

“¿Qué sospecho? Por lo que me dicen que está desorientado. No sé si es que ”, expresó Viviana al analizar los testimonios recopilados en la calle. Aclaración sobre el conductor. Pese a sus dudas, la madre fue enfática en señalar que no responsabilizaba directamente al motociclista que prestó el servicio, pues no tenía certeza de cómo ni en qué momento exacto ocurrió la situación. “No estoy acusando al de la moto o fue en el momento en que se bajó y algo pasó. Pero él siempre ha estado por acá”, puntualizó sobre la zona donde concentraron los operativos.

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¿En qué va la investigación de Medicina Legal?

Por ahora, no existen elementos periciales confirmados que permitan establecer si el adolescente fue expuesto a alguna sustancia química, si sufrió algún tipo de agresión o cuál fue la circunstancia exacta que rodeó sus últimas horas.

Tras el hallazgo de su cuerpo en Cundinamarca, el Instituto Nacional de Medicina Legal adelanta los exámenes forenses correspondientes para determinar la causa y manera de la muerte, mientras la familia espera que la Fiscalía entregue respuestas claras sobre todo el material recolectado.