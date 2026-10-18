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Adolescente cae del piso 14 de un conjunto residencial tras presunta discusión: VIDEO

Un joven de 18 años murió tras caer de un apartamento en Medellín. Un hombre de 21 años fue capturado mientras las autoridades investigan qué ocurrió.

Joven de 18 años murió tras caer de un edificio en Medellín: capturaron a un hombre
Santiago Alexánder Arboleda Cano, de 18 años, murió tras caer de un apartamento en una unidad residencial del barrio Barichara, en San Antonio de Prado, Medellín.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

La muerte de Santiago Alexánder Arboleda Cano, un joven de 18 años, es materia de investigación en Medellín, luego de que cayera desde un apartamento ubicado en una unidad residencial del barrio Barichara, en el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur de la ciudad.

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Por este caso, las autoridades capturaron a un hombre de 21 años, señalado como presunto responsable de lo ocurrido.

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Los hechos se registraron durante la noche del viernes 16 de octubre, cuando las autoridades recibieron una alerta a través de la línea de emergencias 123. Desde entonces, los investigadores buscan establecer qué sucedió al interior del inmueble y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la caída del joven.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas, Santiago habría llegado al apartamento para auxiliar a una amiga que, presuntamente, se encontraba en medio de una discusión. En ese contexto se habría presentado una confrontación que terminó con la caída del joven desde una altura considerable.

Una de las hipótesis que se investiga es que Santiago habría sido empujado al vacío. Sin embargo, esta versión todavía debe ser verificada por las autoridades, que adelantan las diligencias necesarias para reconstruir los momentos previos al hecho.

¿Desde qué piso cayó el joven en Medellín?

Uno de los puntos que aún debe aclararse es la altura desde la que cayó Santiago Alexánder Arboleda. Mientras algunas versiones indican que el joven habría caído desde el piso 14, otros reportes señalan que el apartamento estaría ubicado en el piso 13.

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Por ahora, la información conocida no permite establecer de manera concluyente cuál fue el piso exacto desde el que se produjo la caída. Esta diferencia deberá ser aclarada durante el desarrollo de la investigación.

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El caso ha generado interrogantes sobre lo que ocurrió dentro de la unidad residencial de Barichara, especialmente por las versiones que relacionan la caída con una confrontación previa.

No obstante, serán las pruebas recopiladas por los investigadores las que permitan determinar cómo se desarrollaron los hechos.

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Un hombre de 21 años fue capturado por el caso

Tras lo ocurrido, un hombre de 21 años fue capturado como presunto responsable. Su posible participación en la muerte del joven hace parte de las indagaciones que adelantan las autoridades judiciales.

La captura no significa que su responsabilidad esté definida, pues corresponde a la justicia evaluar los elementos materiales probatorios y establecer si existe fundamento para atribuirle los hechos investigados.

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Unidades de la Policía Judicial y personal de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cuerpo de Santiago y continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Entre los aspectos que deben determinarse están la dinámica de la confrontación, las circunstancias en las que se produjo la caída y la posible responsabilidad del hombre capturado.

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