Investigan la muerte de un extranjero durante un festival de música electrónica en Medellín

Las autoridades judiciales de Medellín adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de un ciudadano costarricense de 27 años durante el festival de música electrónica EDC.

El hombre, identificado como Ismael Gerardo Méndez, recibió atención de emergencia en el lugar del evento tras presentar graves problemas de salud. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció horas después.

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¿Cómo ocurrió la muerte de Ismael Gerardo Méndez?

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 10 de octubre. El ciudadano fue encontrado alrededor de las 11:15 p. m. en el suelo de uno de los escenarios habilitados en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Al momento del hallazgo, el costarricense presentaba dificultades para respirar y se encontraba inconsciente. Ante esta situación, las personas que se percataron de lo ocurrido alertaron de inmediato a los organismos de socorro.

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Tras recibir una primera valoración, se determinó que necesitaba atención médica especializada, por lo que fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe.

En el centro asistencial, el personal médico realizó procedimientos para intentar estabilizarlo. Sin embargo, a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre, se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con la información conocida, la causa reportada fue una falla respiratoria.

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¿Cuál es la principal hipótesis sobre la muerte de Ismael Gerardo Méndez?

La información preliminar señala que el ciudadano costarricense habría ingresado al centro médico con un posible cuadro de sobredosis. Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

No obstante, la posible sobredosis no ha sido confirmada como la causa definitiva de la muerte. Por esta razón, las autoridades deberán esperar los resultados de los análisis y los procedimientos forenses para establecer qué ocurrió.

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Por su parte, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana acudieron al centro asistencial para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Quién era Ismael Gerardo Méndez?

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Ismael Gerardo Méndez era oriundo de la provincia de San José, en Costa Rica, y trabajaba en el sector de las telecomunicaciones en su país. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades adelantan las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos mortales a territorio costarricense.

Hasta el momento al que corresponde la información disponible, la organización del festival EDC no había emitido un comunicado oficial sobre la emergencia ocurrida durante el evento, por lo cuál, resta espera la información de las autoridades para determinar la causa exacta del fallecimiento de Ismael Gerardo Méndez.