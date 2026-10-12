Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PICO Y PLACA REGIONAL
PALABRAS LA MIJITA
VIDEO BLANCA PARDO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Investigan la muerte de un extranjero durante un festival de música electrónica en Medellín

Investigan la muerte de un extranjero durante un festival de música electrónica en Medellín

La persona fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe tras quedar inconsciente; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Escenario de festival de música electrónica en Medellín iluminado en tonos rojos con un lazo negro de luto tras el fallecimiento de un ciudadano extranjero
Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de un turista extranjero registrada durante un festival
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @edc_colombia y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Las autoridades judiciales de Medellín adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de un ciudadano costarricense de 27 años durante el festival de música electrónica EDC.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El hombre, identificado como Ismael Gerardo Méndez, recibió atención de emergencia en el lugar del evento tras presentar graves problemas de salud. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció horas después.

Publicidad

Últimas noticias

MinTrabajo aclara si habrá reducción del salario mínimo en 2026
Nación

¿Se reduce el salario mínimo en Colombia? Gobierno de De la Espriella se pronuncia

Verónica Alcocer y Eva Ferrer: Versiones encontradas tras revelaciones
Nación

Eva Ferrer rompe el silencio y lanza graves acusaciones contra Verónica Alcocer

Puedes leer: Hallan muerto a vigilante de una discoteca en Bogotá; dejaron un cartel junto a su cuerpo

¿Cómo ocurrió la muerte de Ismael Gerardo Méndez?

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 10 de octubre. El ciudadano fue encontrado alrededor de las 11:15 p. m. en el suelo de uno de los escenarios habilitados en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Al momento del hallazgo, el costarricense presentaba dificultades para respirar y se encontraba inconsciente. Ante esta situación, las personas que se percataron de lo ocurrido alertaron de inmediato a los organismos de socorro.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Verónica Alcocer y Eva Ferrer: Versiones encontradas tras revelaciones
Nación

Eva Ferrer rompe el silencio y lanza graves acusaciones contra Verónica Alcocer

Murió Eduardo Emilio Vilarete, ¿qué enfermedad tenía?
Nación

Murió Eduardo Emilio Vilarete tras una silenciosa batalla contra agresiva enfermedad

Publicidad

Tras recibir una primera valoración, se determinó que necesitaba atención médica especializada, por lo que fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe.

En el centro asistencial, el personal médico realizó procedimientos para intentar estabilizarlo. Sin embargo, a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre, se confirmó su fallecimiento. De acuerdo con la información conocida, la causa reportada fue una falla respiratoria.

Publicidad

¿Cuál es la principal hipótesis sobre la muerte de Ismael Gerardo Méndez?

La información preliminar señala que el ciudadano costarricense habría ingresado al centro médico con un posible cuadro de sobredosis. Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

No obstante, la posible sobredosis no ha sido confirmada como la causa definitiva de la muerte. Por esta razón, las autoridades deberán esperar los resultados de los análisis y los procedimientos forenses para establecer qué ocurrió.

Puedes leer: Pasajero que intentó abrir puerta de emergencia en vuelo Bogotá-Frankfurt está desaparecido

Publicidad

Por su parte, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana acudieron al centro asistencial para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Quién era Ismael Gerardo Méndez?

Publicidad

Ismael Gerardo Méndez era oriundo de la provincia de San José, en Costa Rica, y trabajaba en el sector de las telecomunicaciones en su país. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades adelantan las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos mortales a territorio costarricense.

Hasta el momento al que corresponde la información disponible, la organización del festival EDC no había emitido un comunicado oficial sobre la emergencia ocurrida durante el evento, por lo cuál, resta espera la información de las autoridades para determinar la causa exacta del fallecimiento de Ismael Gerardo Méndez.

Relacionados

Muertes en accidentes

Medellín