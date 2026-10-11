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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hallan muerto a vigilante de una discoteca en Bogotá; dejaron un cartel junto a su cuerpo

Hallan muerto a vigilante de una discoteca en Bogotá; dejaron un cartel junto a su cuerpo

Un vigilante de 59 años fue hallado muerto en una discoteca de Engativá. Junto a su cuerpo encontraron un panfleto que mencionaría a los presuntos responsables del crimen.

Captura de cámara de seguridad que muestra la entrada de la discoteca en Bogotá donde hallaron muerto al vigilante con un cartel.
Imágenes de cámaras de seguridad captadas en el lugar donde las autoridades hallaron el cuerpo del vigilante
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

La noche del jueves 8 de octubre, un vigilante de 59 años fue atacado mientras cumplía sus labores de seguridad en la parte externa de un establecimiento nocturno ubicado sobre la avenida 68, en la localidad de Engativá, Bogotá.

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Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que dos personas que se movilizaban en una motocicleta abordaron al trabajador. En las imágenes se observa que uno de los ocupantes le entregó un documento físico a la víctima, mientras el otro comenzó a grabar la escena.

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Instantes después, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el vigilante. Tras el ataque, ambos huyeron del lugar en la motocicleta.

¿Qué decía el cartel encontrado junto al cuerpo del vigilante?

Uno de los elementos clave de la investigación es el cartel que los investigadores encontraron en el lugar de los hechos. Un detalle que llamó la atención de las autoridades fue que el mensaje estaba elaborado con fragmentos de letras recortadas y pegadas de distintas publicaciones.

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En el documento se podía leer: “Saludos de parte de los Satanás. Estas son las consecuencias por no escuchar el llamado de Pedrito y Moisés”. Además, el papel incluía un número telefónico de contacto, elementos que ahora forman parte de las indagaciones.

Según la información recopilada por las autoridades, los alias ‘Pedrito’ y ‘Moisés’ estarían relacionados con la estructura delincuencial conocida como ‘Los Satanás’.

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¿Cuál sería el modus operandi de la banda delincuencial?

La modalidad del ataque, en el que uno de los sujetos grabó la agresión mientras el otro disparaba, tendría similitudes con el homicidio de un taxista ocurrido días atrás en Bogotá, un caso que también estaría relacionado con presuntas extorsiones.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, los propietarios del establecimiento comercial venían enfrentando presuntos cobros extorsivos desde diciembre de 2025.

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Durante cerca de diez meses, los comerciantes habrían recibido exigencias reiteradas de dinero, una situación que, según la información conocida, había sido denunciada ante el Gaula de la Policía Nacional.

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Tras el ataque, las autoridades dispusieron la intervención de unidades especializadas para identificar y ubicar a los responsables. El teniente coronel Carlos Rodríguez confirmó que la Policía Nacional activó sus capacidades institucionales para esclarecer las circunstancias del ataque y lograr la captura de los implicados.

Entretanto, los investigadores continúan analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer la identidad de las dos personas que aparecen en la escena. Por su parte, la Fiscalía adelanta las indagaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Quiénes son Los Satanas?

Los Satanás son una peligrosa organización criminal multicrimen y transnacional que opera principalmente en Bogotá, Soacha y la región de Cundinamarca. Surgida originalmente en Venezuela y vinculada con dinámicas delictivas similares a las del Tren de Aragua, esta estructura se dedica de forma sistemática a la extorsión de comerciantes, el microtráfico y el sicariato. Su cabecilla principal, alias 'Satanás', fue capturado en 2023, pero la banda ha intentado mantener su control territorial mediante células delictivas locales.

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La banda criminal se caracteriza por el uso de la extrema violencia y la intimidación psicológica para someter a sus víctimas, enviando panfletos amenazantes, videos intimidatorios y detonando artefactos explosivos o disparando contra las fachadas de los negocios que se niegan a pagar sus cuotas.

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