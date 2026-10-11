El misterioso mensaje de la hermana de ‘Bendito Menor’ a un mes de su muerte: “Envidia”

Más de un mes después del operativo en el que fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘Bendito Menor’, junto a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, su hermana volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir un nuevo mensaje.

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) murió a comienzos de septiembre durante un operativo de las autoridades. Desde entonces, su familiar ha compartido diferentes publicaciones en redes sociales para recordarlo.

Publicidad

Puedes leer: Aparece VIDEO de la mamá de ‘Bendito Menor’ en el funeral del cabecilla; se quebró



¿Cuál fue el mensaje de la hermana de Bendito Menor?

En las últimas horas, Rosa Pérez, de 25 años, publicó una fotografía en la que aparece junto a su hermano. En la imagen, ella viste una blusa rosada y un short blanco, mientras que Bendito Menor lleva una camiseta naranja.

La publicación estuvo acompañada de la frase: «La envidia no las mata, pero sí las pone a arreglarse un poquito más», un mensaje que hace referencia a la apariencia física.

Fotografía de Bendito Menor y su hermana durante una celebración de navidad Foto: imagen tomada de redes sociales

Publicidad

Sin embargo, otra publicación también llamó la atención de los usuarios. En ella, Rosa expresó el dolor que siente por la ausencia de su hermano: "Ojalá mi hermano nunca piense que ya fue olvidado, porque no hay día en que le ruegue a Dios que me lo devuelva o me deje verlo aunque sea un segundo"

Publicidad

Las publicaciones de Rosa Pérez han generado diversas reacciones. Mientras algunos usuarios le expresan su apoyo y comprenden sus mensajes como homenajes a su hermano, otros señalan que, pese al vínculo familiar, él debía responder por sus acciones delictivas.

Hermana de Bendito Menor comparte un mensaje por su partida Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué otras publicaciones ha compartido la hermana de Bendito Menor?

Desde la muerte de Pérez Toncel, su hermana ha compartido mensajes y fotografías junto a él en plataformas como Instagram y Facebook, con los que ha expresado el dolor por su pérdida.

Publicidad

También llamó la atención al aparecer en medios de comunicación para pedir que le entregaran el cuerpo de su hermano tras el operativo. Posteriormente, surgieron versiones sobre las condiciones en las que habría sido entregado, un asunto que debe atribuirse a las fuentes que lo reportaron.

Además, se difundieron ampliamente sus declaraciones durante el velorio, cuando aseguró que todo estaba en orden y compartió imágenes de ese momento.

Publicidad

¿Cómo fue el operativo contra Bendito Menor?

El viernes 4 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella confirmó públicamente la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En el operativo también murieron su pareja, alias ‘La Bebecita’, y dos de sus escoltas, según los reportes del caso.

La operación contó con la participación de la DIJIN, la Policía Nacional y autoridades estadounidenses. Según la información difundida, las autoridades lograron ubicar al cabecilla mediante una estrategia que buscaba que activara su teléfono celular para rastrear su ubicación, el jueves 3 de septiembre.

Medicina Legal se pronuncia sobre fotos de Bendito Menoy y La Bebecita

Publicidad

Hacia las 11 de la noche, las fuerzas especiales ingresaron a la vivienda donde se encontraba. Los uniformados sorprendieron a Pérez Toncel en la sala, acompañado de su pareja.

De acuerdo con las versiones sobre el operativo, los integrantes del esquema de seguridad habrían respondido con disparos e intentado lanzar granadas contra los uniformados. En medio del enfrentamiento murieron Bendito Menor, su pareja y sus dos escoltas.