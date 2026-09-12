Hermana de Bendito Menor no aguantó el dolor: sorprende con publicación y fuerte decisión

Rosa Pérez, hermana de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como Bendito Menor, volvió a llamar la atención en redes sociales una semana después de la muerte de su hermano, esta vez con una publicación en la que recordó momentos de su infancia y dejó ver el dolor que atraviesa su familia.

La mujer compartió una fotografía de cuando eran niños y acompañó la imagen con un mensaje dirigido directamente a su hermano: “Llama como siempre y dinos que estás bien, hermanito”.

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La publicación rápidamente generó reacciones entre quienes siguen el caso, especialmente por el tono de despedida utilizado por Rosa, quien también escribió: “Tu loca estuvo hasta lo último contigo, mi amor” y “Ve con Dios, mi amor. Te amo en esta vida y en la otra”.

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Naín Andrés Pérez Toncel era señalado como el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Murió durante un operativo de la Policía Nacional realizado en Riohacha, La Guajira, denominado ‘Operación Centinela de la Patria’.

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Rosa Pérez recordó a su hermano una semana después de su muerte

Con el paso de los días, Rosa Pérez ha utilizado sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y compartir mensajes relacionados con su hermano. Entre esas publicaciones también apareció un recuerdo sobre los planes que habían quedado pendientes junto a Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’.

Tarazona era la pareja sentimental de ‘Bendito Menor’ y también murió durante el mismo operativo policial.

Pero las publicaciones de Rosa no se limitaron a los recuerdos familiares. Después de la muerte de su hermano, la mujer anunció una decisión relacionada con su negocio: informó que se ausentaría por tiempo indefinido de la atención de su boutique de ropa “por obvias razones”.

En el comunicado explicó que el establecimiento quedaría a cargo de una asesora mientras ella se mantenía alejada de la atención directa del negocio.

A esto se sumaron versiones que circularon en Riohacha sobre una posible salida de la ciudad, en medio de la presión mediática y de seguridad generada después del operativo. Sin embargo, la información entregada sobre este punto corresponde a versiones que circularon en la capital de La Guajira.

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La hermana de ‘Bendito Menor’ también habló sobre la entrega de los cuerpos

Rosa Pérez también tuvo un papel visible durante los días posteriores al operativo. Inicialmente participó en plantones frente al Batallón Cartagena de Riohacha, donde la familia pidió que los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel y Rosa Angélica Tarazona no fueran trasladados a Barranquilla.

Posteriormente, Rosa apareció para aclarar información que estaba circulando y aseguró que las autoridades finalmente habían entregado a la familia los cuerpos de su hermano y de quien era su cuñada.

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Ahora, al cumplirse una semana de la muerte de ‘Bendito Menor’, la publicación que más llamó la atención fue la fotografía de infancia que Rosa Pérez compartió junto a sus palabras de despedida.

“Llama como siempre y dinos que estás bien, hermanito”, escribió la mujer junto a la imagen, acompañando el mensaje con otras frases en las que recordó el vínculo que tenía con su hermano.