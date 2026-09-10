Aparece VIDEO de la mamá de ‘Bendito Menor’ en el funeral del cabecilla; se quebró

Han pasado cinco días desde el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘Bendito Menor’, que se celebró en Riohacha, La Guajira, el domingo 6 de septiembre. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video inédito en el que se observa a la madre del cabecilla llorando desconsolada junto al ataúd.

Durante el video se puede observar a la mujer sostenida por otra persona mientras rompe en llanto cerca del féretro durante el velorio de ‘Bendito Menor’. El material fue difundido a través de diferentes cuentas de redes sociales.

Cabe destacar que esta no es la única pieza audiovisual relacionada con este momento. También circula un video en el que la hermana del cabecilla denuncia un supuesto rumor sobre la entrega del cuerpo de su familiar y cuestiona las condiciones en las que, según ella, habría sido entregado.



🛑#ATENCION🛑



¡NO HAY HIJO MALO! Madre de "Bendito Menor" llora desconsoladamente en el funeral de su hijo



El llanto de la madre de ‘Bendito Menor’ nos recuerda una verdad cruda y universal: el amor maternal es absolutamente incondicional y no se detiene ante los errores, por… pic.twitter.com/Ptxz6YbkoK — La Jornada (@LaJornadaco) September 7, 2026

¿Cómo fue el sepelio de ‘Bendito Menor’?

En la mañana del domingo 6 de septiembre se realizaron las exequias de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en Riohacha, La Guajira. Durante la jornada, varios integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) acompañaron el recorrido del carro fúnebre.

Publicidad

Durante el recorrido se registraron constantes disparos al aire realizados por hombres armados que acompañaban la caravana. En medio de los sollozos de los asistentes también se escuchaban gritos, mientras sonaban canciones de música popular.

Puedes leer: Bendito Menor habría tenido protección y un rezo espiritual contra el peligro, según un vidente

Publicidad

Este hecho despertó las críticas del presidente Abelardo de la Espriella, quien rechazó las provocaciones y aseguró que las autoridades ya tienen identificadas a las personas involucradas, al tiempo que señaló que no permitirá que se presenten nuevas situaciones de violencia en esta región.

Días antes, el 4 de septiembre, la hermana de Pérez Toncel, Rosa María Pérez, solicitó públicamente a las autoridades la entrega del cuerpo a sus familiares en La Guajira.

En sus declaraciones, la mujer pidió evitar el traslado de los restos hacia Barranquilla y manifestó la necesidad de que su madre pudiera verificar la identidad de su hijo. Tras estas peticiones, el cuerpo fue entregado a los familiares para llevar a cabo la velación.

¿Cómo fue el operativo contra ‘Bendito Menor’?

El viernes 4 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella confirmó a la opinión pública el abatimiento del máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), alias ‘Bendito Menor’, junto a su pareja y dos de sus escoltas personales.

Publicidad

Durante el operativo, llevado a cabo por la DIJIN, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, las autoridades lograron ubicar al cabecilla luego de poner en marcha una estrategia para que activara su teléfono celular y así rastrear su ubicación el jueves 3 de septiembre.

Puedes leer: Medicina Legal anuncia importante mensaje sobre la identidad de Bendito Menor

Publicidad

Aproximadamente a las 11 de la noche, las fuerzas especiales irrumpieron en la lujosa vivienda. Los comandos de élite y los denominados ‘Lobos’ sorprendieron a alias ‘Bendito Menor’, quien se encontraba en la sala junto a su pareja, conocida como ‘La Bebecita’.

Imágenes de la masiva caravana de motocicletas durante la despedida de Bendito Menor Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Los integrantes de su esquema de seguridad habrían reaccionado con ráfagas de disparos e intentado lanzar granadas contra los uniformados. En medio del enfrentamiento, el cabecilla fue abatido junto a su pareja y sus dos escoltas.

Pronunciamiento de Medicina Legal frente a fotos filtradas

Por otro lado, Medicina Legal emitió un comunicado de rechazo frente a la supuesta filtración de fotografías de los cuerpos del cabecilla y su pareja. La entidad señaló que la divulgación de este tipo de material atenta contra la dignidad humana y vulnera la privacidad.

Asimismo, el organismo aclaró que el material no fue registrado en sus sedes ni capturado por funcionarios del instituto, garantizando el cumplimiento de los protocolos de reserva y custodia de la información forense.

