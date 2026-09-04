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Familia de ‘Bendito Menor’ pide que devuelvan su cuerpo: su mamá quiere verlo

La familia de Nain Andrés Pérez-Toncel, alias ‘Bendito Menor’, llegó al batallón de Riohacha para pedir información y evitar el traslado del cuerpo a Barranquilla.

Familia de ‘Bendito Menor’ pide que devuelvan su cuerpo
Familia de ‘Bendito Menor’ pide que devuelvan su cuerpo
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La familia de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, permanece desde las primeras horas de este viernes en el batallón de Riohacha, La Guajira, para pedir información sobre el cuerpo del hombre que murió durante una operación militar.

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Rosa María Pérez Toncel, hermana de ‘Bendito Menor’, ha encabezado el reclamo ante las autoridades y el CTI.

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Este fue el error que cometió ‘Bendito Menor’ y que permitió localizarlo; un descuido

Según explicó, los familiares conocieron durante la noche lo ocurrido y desde ese momento comenzaron a buscar información para establecer dónde se encontraba el cuerpo.

La búsqueda los llevó hasta el batallón de Riohacha. Allí, desde aproximadamente las 5:00 de la mañana, permanecen a la espera de respuestas sobre los procedimientos que se adelantan y sobre el destino que tendrá el cuerpo.

Puedes leer: Revelan imágenes de los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo

El principal pedido de la familia es que permanezca en Riohacha y que no sea trasladado a Barranquilla, como, según los allegados, les fue informado.

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La razón detrás de esta solicitud tiene que ver con la madre de Naín Andrés. De acuerdo con Rosa María, ella se encuentra en Riohacha y quiere ver personalmente a su hijo para reconocerlo antes de que se adelanten otros trámites.

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“Su madre necesita ver que sí es su hijo, como a toda madre le duele”, declaró Rosa María Pérez Toncel ante los medios de comunicación.

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La petición de la familia de ‘Bendito Menor’

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La familia también solicitó que el cuerpo pueda ser entregado en esta ciudad para realizar allí el velorio y posteriormente darle sepultura junto a sus allegados.

El reclamo se produjo pocas horas después del operativo militar en el que murió ‘Bendito Menor’. El hombre había sido señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según la información entregada sobre el operativo, además de Naín Andrés Pérez Toncel también murieron su pareja, Rosángela Catarazón, conocida como alias ‘La Bebecita’, y dos hombres que hacían parte de su esquema de seguridad, identificados con los alias de ‘El Tío’ y ‘Casiloco’.

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Alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, abatidos durante un operativo de la Policía en La Guajira.
/Foto: redes sociales

El procedimiento ocurrió el 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, durante la denominada ‘Operación Centinela de la Patria’.

Tras el operativo, las autoridades adelantaron las diligencias correspondientes en el lugar mientras los familiares comenzaron a buscar información sobre los cuerpos.

Puedes leer: Así fue la cacería a ‘Bendito Menor’ y a su pareja antes del operativo en Riohacha

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La posibilidad de un traslado hacia Barranquilla es precisamente uno de los puntos que genera inconformidad entre los familiares.

Su intención es que Naín Andrés permanezca en Riohacha, ciudad donde se encuentra su madre y donde, de acuerdo con lo expresado por la familia, quieren realizar las exequias.

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La hermana del fallecido también ha insistido en la necesidad de que la madre pueda verlo personalmente. Por eso, el reclamo ante las autoridades y el CTI se concentra en que el cuerpo sea mantenido en la ciudad mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

Mientras la familia espera una respuesta, las autoridades continúan con los procedimientos posteriores al operativo.

La familia también espera que, una vez cumplidos los trámites correspondientes, pueda recibir el cuerpo en la ciudad para realizar el velorio y la sepultura con la presencia de sus seres queridos.

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