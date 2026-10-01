VIDEO: Así fue el momento en que conductor arrolló a varias personas en Suba

En la noche del 30 de septiembre, un vehículo particular arrolló a varias personas que se encontraban involucradas en una riña en la localidad de Suba. El hecho generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente después de que se conocieran las imágenes del suceso.

El video comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y permitió observar que la situación se presentó en inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en el sector.

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¿Por qué el vehículo arrolló a varias personas en Suba?

Según información preliminar compartida por la cuenta de denuncia ciudadana ‘Pasa en Bogotá’, en la red social X, la confrontación habría comenzado al interior de un establecimiento nocturno antes de trasladarse a la vía pública.

Las imágenes divulgadas en redes sociales muestran el momento en que el conductor aceleró repentinamente hacia el grupo de personas que se encontraba en la calle.

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De acuerdo con las descripciones de algunos testigos, el vehículo involucrado sería un Chevrolet Spark de color negro. En los videos también se observa cómo el automóvil pasa por encima de varias personas que se encontraban en medio de la pelea.

¿Cómo reaccionaron las personas ante la situación?

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Ante la peligrosa maniobra, algunos de los presentes reaccionaron de inmediato e intentaron impedir que el conductor escapara. Varios ciudadanos lanzaron piedras y palos, además de golpear la carrocería con patadas, mientras le gritaban al conductor.

Sin embargo, el hombre logró esquivar a la multitud y huyó a alta velocidad con rumbo desconocido. “Agárrenlo que se escapa”, “¿Qué ocurrió?” y “Pilas con ese man que va manejando” fueron algunos de los comentarios que se escucharon durante el momento registrado en video.

#BOGOTÁ. Un video aficionado registró el momento exacto en que un vehículo arrolló a varias personas en el b/Salitre, loc/Suba. Según testigos, el hecho ocurrió tras una violenta riña que comenzó dentro de un establecimiento comercial de la zona. Por el momento se desconocen las… pic.twitter.com/USWG12LbVu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 1, 2026

Investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá

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Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) señalaron que las llamadas de alerta ingresaron a los centros de atención después de las 7:00 p. m. del 30 de septiembre.

A partir de estos reportes, las autoridades iniciaron las labores correspondientes para reconstruir lo ocurrido y establecer la ruta que habría tomado el vehículo después de abandonar el lugar.

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Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no han entregado un reporte oficial consolidado sobre el número de personas heridas. Tampoco se ha confirmado públicamente si el hecho dejó víctimas mortales.

De igual manera, no se han divulgado las placas del vehículo involucrado. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y los videos grabados por ciudadanos con el propósito de identificar al conductor y poder conocer el motivo que lo llevó a atropellar a varías personas en Suba.