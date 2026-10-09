Murió Eduardo Emilio Vilarete tras una silenciosa batalla contra agresiva enfermedad

El fútbol colombiano se encuentra vestido de luto profundo tras confirmarse que murió Eduardo Emilio Vilarete, uno de los artilleros más temidos, letales e históricos de las décadas de 1970 y 1980.

El mítico exdelantero de la Selección Colombia, Atlético Nacional y Unión Magdalena falleció a los 73 años en la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026 en Bogotá. Ante la triste noticia, miles de hinchas y usuarios en internet se preguntan con insistencia en los buscadores: ¿qué enfermedad tenía?

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La respuesta médica detrás de su sensible partida es un sarcoma, un tipo de cáncer sumamente agresivo que se desarrolla en los tejidos blandos del cuerpo, tales como los músculos, vasos sanguíneos y nervios.



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El recordado 'Loco' Vilarete venía librando una batalla de valentía y dignidad contra este diagnóstico, el cual se localizó inicialmente en su pierna izquierda. A pesar de los tratamientos especializados, la reaparición del tumor de forma violenta deterioró drásticamente su estado de salud general en los últimos meses.



La dura batalla de Eduardo Emilio Vilarete contra el sarcoma

El avance de la enfermedad que tenía Eduardo Emilio Vilarete obligó a un cuerpo médico multidisciplinario en Bogotá a tomar una de las decisiones más complejas en agosto pasado: realizar la amputación de su pierna izquierda como única alternativa viable para intentar detener el cáncer y salvar su vida.

En su momento, su familia confirmó que el exjugador aceptó el procedimiento con una entereza inquebrantable. Trágicamente, diversas complicaciones metabólicas y respiratorias derivadas del agresivo sarcoma terminaron por apagar su vida en la clínica Los Nogales.

Unión Magdalena lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete Fernández, una de las grandes glorias de nuestra institución. 🕊️ Porque las leyendas como tú no mueren: se inmortalizan en la eternidad de la historia...”Como los Dioses”. 🙌🏻 https://t.co/RpKkfAHiPV — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) October 9, 2026

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Nacido en Santa Marta en 1953, Vilarete grabó su nombre con letras de oro en el balompié sudamericano gracias a su extraordinario juego aéreo y un olfato goleador implacable que lo llevó a superar la mítica cifra de los 200 goles profesionales.

Fue bicampeón con Atlético Nacional en 1976 y 1981, ídolo indiscutible de la fanaticada de Atlético Bucaramanga y pieza clave en escuadras como Deportes Tolima, Deportivo Pereira y el fútbol de Ecuador.

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Además, representó con orgullo a la Tricolor en la Copa América de 1979 y en los procesos eliminatorios hacia los mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

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A través de un sentido comunicado oficial enviado por sus familiares en redes sociales, se confirmó que la última voluntad del artillero fue que sus exequias principales se lleven a cabo en la ciudad de Ibagué, territorio donde residía y construyó lazos entrañables.

Posteriormente, sus cenizas se trasladarán a su natal Santa Marta para que los apasionados seguidores del Unión Magdalena le brinden un último y merecido tributo a su eterno goleador. Hoy el deporte despide a un guerrero de las canchas que afrontó su dura enfermedad con la misma valentía con la que desafiaba a los defensas rivales. Paz en su tumba.