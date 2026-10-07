La tajante crítica de La Liendra al homenaje de despedida de Lionel Messi en Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina encendió las redes sociales, generando opiniones divididas. Entre las críticas más llamativas apareció la de Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, quien no se guardó nada al hablar de la ceremonia realizada en El Monumental.

El creador de contenido antioqueño manifestó su desacuerdo con la manera en que se organizó el homenaje al capitán argentino. Para él, la celebración quedó corta frente a la trayectoria de Messi y terminó calificándola como “muy pobre”, además de cuestionar la emoción que despertó.

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¿Qué dijo La Liendra sobre la despedida de Messi?

La Liendra también arremetió contra la elección de Benín como rival para el partido amistoso disputado el pasado 6 de octubre de 2026. Según su opinión, el encuentro habría tenido mayor impacto si Argentina se hubiera enfrentado a Portugal o Brasil.

El influencer tampoco dejó pasar el show de drones preparado durante la jornada. En medio de sus cuestionamientos, criticó que el espectáculo aéreo incluyera publicidad mientras se realizaba el homenaje al máximo referente de la Selección Argentina.

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“Ese show de drones qué, están despidiendo al mejor jugador de Argentina y ese show de verdad, no es porque sea bicholover, muy pobre”, expresó La Liendra durante su intervención, dejando clara su molestia por la manera en que se desarrolló el evento.

Sus comentarios también apuntaron al ambiente que quedó después del triunfo 3-0 de la Albiceleste. Para el creador de contenido, la victoria no compensó la falta de emoción que, desde su perspectiva, tuvo la ceremonia preparada para cerrar el ciclo internacional del futbolista.

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¿Qué confesó La Liendra sobre su fanatismo por Cristiano Ronaldo?

Tras las fuertes críticas, La Liendra explicó que su postura no estaba relacionada con su conocido gusto por Cristiano Ronaldo. El antioqueño pidió a sus seguidores analizar la despedida de Messi dejando de lado cualquier rivalidad entre ambos referentes del fútbol.

“Sinceramente dejando el fanatismo a un lado, ¿les pareció que estuvo buena la despedida de Messi?”, preguntó el influencer a su comunidad. Con esta frase, buscó plantear el debate desde su posición como espectador y no solamente desde su gusto por el astro portugués.

A pesar de los 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias que Lionel Messi acumuló con la Selección Argentina, el influencer sostuvo que el tributo no estuvo a la altura de una trayectoria de ese nivel. Para él, el homenaje necesitaba una producción mucho más grande.

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El creador de contenido insistió en que el triunfo frente al conjunto africano no cambió su percepción sobre la jornada. Sus palabras generaron cuestionamientos entre sus seguidores, quienes debatieron si el evento estuvo a la altura de la importancia de Messi.

El evento encendió las redes sociales por la despedida de Messi. Mientras algunos respaldaron los cuestionamientos de La Liendra, otros expresaron una opinión distinta sobre la ceremonia realizada en El Monumental y el homenaje preparado para el argentino.

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