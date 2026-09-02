Conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

El lunes 31 de agosto, el reconocido jugador de fútbol Lionel Messi anunció su retirada de las canchas, una decisión que generó múltiples reacciones en las redes sociales, entre ellas la de su esposa, Antonela Roccuzzo.

La argentina despidió al astro del fútbol con una dedicatoria marcada por el orgullo y el amor, en la que recordó algunos de los momentos más importantes que el futbolista vivió durante su trayectoria.

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¿Qué le dice Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras su retiro?

Tras dos décadas en la Selección Argentina, "La Pulga" tomó la decisión de dar un paso al costado y ponerle fin a esta gran etapa de manera definitiva, para convertirse en un espectador más.

Durante este camino lleno de desafíos, lo acompañó su esposa, Antonela Roccuzzo, quien decidió dedicarle unas palabras emotivas. En su mensaje compartió sus sentimientos sobre estos años, acaparando la atención de los seguidores de ambos.

Antonela compartió la dedicatoria en su cuenta de Instagram y etiquetó al ídolo del fútbol. Una de las frases que más llamó la atención fue: “Te vi sufrir, caer y levantarte”. Con estas palabras resumió los momentos difíciles que el futbolista tuvo que superar antes de alcanzar algunos de sus mayores logros.

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La esposa del '10' de la Selección Argentina también añadió: “Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”. Con esta frase destacó la constancia que caracterizó al deportista. El rosarino pasó por varias derrotas, unas más dolorosas que otras, pero siempre regresó con fuerza para seguir adelante.

Por su parte, Antonela destacó un detalle familiar muy tierno en su carta. La argentina valoró que sus propios hijos crezcan observando el ejemplo de su padre y puedan conocer de cerca la lucha incansable de Messi por alcanzar sus sueños.

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La modelo también se refirió al tiempo en familia, durante el cual sus hijos pudieron compartir cada momento con su padre y verlo alcanzar importantes metas, entre ellas levantar la Copa del Mundo en Qatar en 2022.

Aunque lo expresó con orgullo, afirmó: “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”.

La empresaria, quien acompañó a Messi en sus altas y bajas, se sinceró en las redes sociales y expresó un orgullo y una admiración que van más allá del ámbito deportivo.

En su dedicatoria, escribió: “Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”.

¿Por qué se retira Lionel Messi de la Selección Argentina en 2026?

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Quizás para varios de los seguidores de "La Pulga", la retirada de su ídolo no fue algo que ocurriera de forma imprevista, teniendo en cuenta que este año el albiceleste tuvo que afrontar dos sucesos que lo marcaron.

La pérdida de su padre, Jorge Messi, fue uno de los momentos más dolorosos. Este golpe familiar afectó profundamente al jugador de 39 años, quien, además de atravesar esta dura pérdida, se enfrentó a la derrota en la final de la gran Copa del Mundo ante España.

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Esta era llegó a su fin, pero no sin antes dejar una legendaria trayectoria, marcada por el récord de 207 partidos y 127 goles con la Selección Argentina. Además, se despide como el máximo goleador de su país.

El ídolo se despidió por medio de sus redes sociales, donde compartió una extensa carta redactada por él mismo. En ella confesó sentir un gran dolor al dejar las canchas, pero reconoció que llegó el momento de decir adiós, no sin antes agradecer a los hinchas que le brindaron su apoyo incondicional.

Video que puedes ver: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina con emotiva carta