La formación académica de los congresistas en Colombia vuelve a estar en el centro de la conversación pública. En esta ocasión, los reflectores apuntan a la representante a la Cámara Andrea Camila Vargas de la Hoz, integrante de la bancada del Pacto Histórico por el departamento del Atlántico, quien quedó expuesta a diversos cuestionamientos al conocerse que aún no cuenta con su título profesional de abogada.

¿Quién es Andrea Vargas y por qué cuestionan su título universitario?

Andrea Camila Vargas de la Hoz es representante a la Cámara por el Atlántico dentro del movimiento Pacto Histórico.

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Los cuestionamientos en su contra tomaron fuerza pública después de que un ciudadano identificado como Miguel Serna expusiera públicamente un cambio repentino en la información de su hoja de vida alojada en el sitio web institucional de la Cámara de Representantes.



Según la denuncia realizada por Serna a través de redes sociales, el portal oficial presentaba inicialmente a la congresista como una abogada graduada de la Universidad del Atlántico.



La Sra Andrea Vargas (@AndreavargasBAQ) NO ES PROFESIONAL NI ABOGADA. https://t.co/XQNlW85c0m — Rentas. (@r3ntas) November 21, 2026

Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado. En el momento en que sale el caso Verónica al asegurarnos de que todo estuviera en orden nos dimos cuenta de la redacción del perfil, y lo corregimos precisamente en honor a la verdad. Esa es mi verdad. — Andrea Vargas - PH Atlántico (@AndreavargasBAQ) November 21, 2026

Sin embargo, tiempo después se observó que la descripción de su perfil fue modificada para precisar que realizó estudios de Derecho y que se encuentra pendiente de recibir la titulación correspondiente.

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En el marco de estas denuncias públicas, Serna divulgó afirmaciones que indicaban que la legisladora únicamente habría cursado hasta el sexto semestre de la carrera universitaria.

No obstante, esa versión no vino acompañada de pruebas probatorias ni coincide con la explicación detallada que dio posteriormente la propia congresista sobre su avance académico en la institución universitaria.

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¿Cómo se defendió Andrea Vargas ante las acusaciones sobre sus estudios?

Frente a la desinformación y las críticas generadas, Andrea Vargas se pronunció de manera directa a través de su cuenta oficial en X (@AndreavargasBAQ) para aclarar su situación.

La representante explicó puntualmente que terminó la totalidad de las materias correspondientes al programa de Derecho en la Universidad del Atlántico, clasificándose a sí misma como una egresada no graduada.

Vargas fue tajante al rechazar cualquier señalamiento sobre conducta punible o falsificación de documentos oficiales. En su pronunciamiento en redes sociales afirmó enfáticamente:

"Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el Estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado".

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Asimismo, la congresista del Pacto Histórico aclaró el motivo por el cual se modificó la información registrada en el portal de la Cámara de Representantes. Vargas explicó que, tras el estallido de la controversia con otra de sus compañeras de bancada, decidió revisar personalmente la descripción de su formación en el sitio oficial.

Al percatarse de que el texto institucional contenía imprecisiones respecto a su estado de graduación, solicitó formalmente la corrección del perfil para reflejar de forma exacta que es egresada y que aún cumple con los trámites para optar al título profesional.

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¿Qué relación tiene este caso con la controversia de Luz Verónica Estrada?

La revisión del expediente académico de Andrea Vargas no ocurrió de manera aislada, sino que se produjo en medio del escándalo de Luz Verónica Estrada.

Estrada, representante por Antioquia también perteneciente al Pacto Histórico, enfrentó señalamientos graves luego de que la Universidad Nacional informara que no existen registros institucionales que certifiquen su graduación como ingeniera de Minas y Metalurgia.

Además, la institución universitaria advirtió que el documento presentado para acreditar dicho título no fue expedido por ellos.

A raíz de este hallazgo sobre Estrada, la Procuraduría General de la Nación procedió a abrir una investigación disciplinaria, mientras que la colectividad del Pacto Histórico le solicitó apartarse de su curul.

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Ante esta coyuntura, la propia Andrea Vargas se había manifestado previamente sobre el caso de Estrada, sugiriendo que la bancada debía garantizar el debido proceso antes de tomar decisiones o medidas adicionales.

Fue precisamente esta ola de escrutinio sobre la bancada del Pacto Histórico la que motivó a Vargas a verificar su propia información pública y actualizar la descripción de sus estudios de Derecho en la página del Congreso.

