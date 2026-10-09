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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Jessi Uribe se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez en “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Jessi Uribe se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez en “Pa’ Que No Me Anden Contando”

La colaboración pone en contacto dos tradiciones musicales que comparten temáticas como el desamor, la celebración y la amistad, aunque cada una conserva sus propios recursos sonoros.

Jessi Uribe se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez en “Pa’ Que No Me Anden Contando”
Jessi Uribe se une a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez en “Pa’ Que No Me Anden Contando”
Cortesía a La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Una canción que se hizo conocida dentro del regional mexicano vuelve a reunir a sus intérpretes originales con voces de la música popular colombiana. Voz de Mando, Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez presentan una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”, tema que regresa con una propuesta que conecta dos escenas musicales latinoamericanas.

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La canción fue grabada originalmente por Voz de Mando y lanzada a finales de 2016. Posteriormente, hizo parte del álbum Clase de Historia, publicado en 2017. Su composición estuvo a cargo de Joss Favela y Luciano Luna, autores que construyeron una letra alrededor de disfrutar las experiencias propias sin depender de los relatos de otras personas.

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La nueva colaboración retoma esa idea y combina la identidad del regional mexicano con los sonidos asociados a la música popular colombiana.

Una canción que lleva casi una década en el repertorio

“Pa’ Que No Me Anden Contando” plantea una invitación a disfrutar la vida, compartir con los amigos y valorar aquello que se consigue con esfuerzo. Su frase central resume esa actitud: vivir las experiencias directamente, en lugar de conformarse con escuchar cómo las cuentan los demás.

El tema tuvo un desempeño destacado en la radio estadounidense poco después de su lanzamiento. Según datos de monitorLATINO, en diciembre de 2016 pasó de 92 a 709 reproducciones radiales en una semana y alcanzó el primer lugar de su listado Hot Song General USA.

Con el paso de los años, la canción continuó circulando entre los seguidores del grupo. Actualmente supera los 15 millones de reproducciones en Spotify, de acuerdo con las cifras suministradas para este lanzamiento.

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Juan Pablo Márquez ya había hecho su propia versión

La participación de Juan Pablo Márquez tiene un antecedente: en 2019, el artista llevó la canción a su propio estilo musical. Siete años después, vuelve a formar parte de una nueva interpretación, esta vez junto a Jessi Uribe y Voz de Mando.

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La presencia de Uribe suma la perspectiva de uno de los representantes colombianos de la música popular, mientras que Voz de Mando retoma el tema que hizo parte de su repertorio desde 2016.

La colaboración pone en contacto dos tradiciones musicales que comparten temáticas frecuentes como el desamor, la celebración, la amistad y las experiencias cotidianas, aunque cada una conserva sus propios recursos sonoros y formas de interpretación.

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El encuentro entre el regional mexicano y la música popular colombiana

La nueva versión también muestra cómo canciones de años anteriores pueden regresar mediante colaboraciones que reúnen artistas de distintos países y estilos.

En este caso, el punto de partida es un tema asociado con Voz de Mando que vuelve a circular con las voces de Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez. La propuesta conserva como eje la idea original de disfrutar lo vivido y celebrar las experiencias propias.

Así, “Pa’ Que No Me Anden Contando” inicia una nueva etapa con una colaboración que conecta el regional mexicano y la música popular colombiana, manteniendo como centro una frase que invita a vivir las historias en primera persona.

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