Pasajero que intentó abrir puerta de emergencia en vuelo Bogotá-Frankfurt está desaparecido

Carlos Andrés Quiroga, un colombiano de 33 años, está desaparecido en Alemania luego de protagonizar un incidente durante un vuelo de Lufthansa que cubría la ruta Bogotá-Frankfurt. Su familia perdió contacto con él después del viaje y ahora intenta establecer qué ocurrió tras su llegada al país europeo.

El hombre, oriundo de Neiva, Huila, vive y trabaja desde hace cerca de dos años en Hamburgo. El domingo en la noche abordó el vuelo LH543 con destino a Frankfurt, donde debía continuar su recorrido hacia la ciudad en la que reside. Sin embargo, durante el trayecto habría intentado abrir una de las puertas de emergencia del avión, situación en la que dos pasajeros intervinieron para ayudar a la tripulación a controlarlo.

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Lo que sucedió después del aterrizaje es ahora el principal interrogante de sus seres queridos. De acuerdo con el relato de su esposa, Natalia Escobar Mora, la familia conoció que Carlos había sido trasladado a una clínica psiquiátrica en Frankfurt, pero posteriormente les informaron que había salido de ese lugar. Desde entonces, no han logrado establecer dónde está.



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La ansiedad y los ataques de pánico que enfrentaba Carlos Andrés Quiroga

Según contó Natalia, su esposo venía atravesando episodios de ansiedad y ataques de pánico antes de regresar a Colombia. Días antes del viaje, mientras se encontraba en Hamburgo, sufrió un accidente automovilístico que, de acuerdo con su relato, estuvo relacionado con uno de esos episodios.

Después de lo ocurrido, Carlos fue llevado a un hospital, donde permaneció alrededor de dos horas antes de recibir el alta médica. Posteriormente, tomó un vuelo hacia Colombia para reencontrarse con su familia en Neiva.

Su esposa aseguró que, cuando llegó, todavía no se encontraba completamente recuperado. No obstante, durante los días que compartieron juntos, ella comenzó a notar una mejoría. Natalia recordó que el sábado no pudo dormir y que buscaba constantemente su compañía.

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“Me decía que lo abrazara”, contó la mujer al recordar esos momentos, en los que intentaba brindarle tranquilidad y acompañarlo mientras atravesaba una situación difícil.

De acuerdo con su testimonio, Carlos incluso le pidió que regresara con él a Alemania porque sentía que necesitaba tenerla cerca. Sin embargo, Natalia le explicó que debía permanecer en Colombia para atender asuntos relacionados con la empresa.

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La decisión de regresar a Hamburgo también estuvo relacionada con su trabajo. Según su esposa, la compañía en la que Carlos trabajaba no sabía que había viajado a Colombia y él consideraba que debía reincorporarse a sus labores.

Al verlo mejor el domingo, decidieron comprarle un tiquete de regreso. Esa misma noche, cerca de las 11:30 p. m., emprendió nuevamente el viaje hacia Alemania.

Qué pasó después del vuelo Bogotá-Frankfurt

La preocupación comenzó cuando Natalia dejó de recibir llamadas y mensajes de su esposo. La madre de Carlos, Carmenza Quevedo, y otros familiares también intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuestas.

La incertidumbre aumentó cuando conocieron lo ocurrido durante el vuelo LH543 y recibieron información sobre su traslado a una clínica en Frankfurt. La familia buscó ayuda para conocer su situación y saber dónde se encontraba después de salir del centro médico.

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Natalia relató que se comunicaron con la Policía en Frankfurt y que, según la información que recibieron, Carlos ya había salido de la clínica y les habían indicado que estaba bien.

“Nosotros llamamos a la Policía allá de Frankfurt y ellos fueron los que dijeron que él estaba allá, que él ya había salido de esa clínica, pero que le habían dicho que estaba bien y que no necesitaba estar en ese lugar, así que le dieron salida”, explicó.

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Sin embargo, esa información no permitió ubicarlo. Aunque la familia supo que había abandonado el centro médico, no logró establecer su paradero ni recuperar el contacto con él.

La situación también preocupa a sus compañeros en Alemania. Carlos es guitarrista y hace parte de una banda musical, pero, según la información entregada por su esposa, sus conocidos tampoco han logrado comunicarse con él.

“Estamos diciendo que es una persona desaparecida, que tiene unos ataques de pánico, pero no nos dan información”, manifestó Natalia, quien busca respuestas sobre lo ocurrido después del aterrizaje.

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La esposa de Carlos viajó a Alemania para buscarlo

Ante la falta de noticias, Natalia decidió viajar personalmente a Alemania junto con familiares para intentar encontrar a Carlos. El caso también fue notificado a la Embajada de Colombia y a una asistente social vinculada con esa representación diplomática.

La búsqueda se concentra en reconstruir los últimos pasos del colombiano desde que aterrizó en Frankfurt, establecer dónde estuvo después de salir de la clínica y conocer su situación actual.

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La familia también entregó detalles sobre la ropa y los objetos que llevaba cuando salió de Colombia, información que podría ayudar a identificarlo.

“Ese día que se fue, él no llevaba más ropa, solamente llevaba el buzo blanco y un pantalón negro”, explicó Natalia. Además, indicó que viajaba con su guitarra y un morral pequeño de color negro.

La mujer agregó que también llevaba un saco azul para ponerse encima del buzo blanco, pero que no contaba con más prendas de vestir.

Estos detalles forman parte de la información que sus familiares buscan difundir mientras intentan dar con su paradero. Por ahora, no han conseguido confirmar dónde se encuentra Carlos Andrés Quiroga ni establecer contacto directo con él.