La muerte de Erika Moreno Varón, una joven de 22 años y madre de una niña de dos años, conmocionó a toda Tunja. Su cuerpo fue encontrado después de siete días de búsqueda por parte de sus familiares y las autoridades en la vivienda donde residía con su pareja sentimental.

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¿Cómo fue la muerte de Erika Moreno?

De acuerdo con la información de las autoridades, Erika Moreno Varón fue vista con vida por última vez durante la tarde del 29 de diciembre de 2025, en Tunja. Esa mañana se había despedido de su padre, José Faustino Moreno, en el barrio Ciudad Jardín, para dirigirse a su trabajo en un asadero local.



Sin embargo, al día siguiente no se presentó a su jornada laboral ni acudió a las reuniones familiares de fin de año. Pese a sus ausencias, sus familiares continuaron recibiendo mensajes enviados desde el teléfono celular de Erika.

En las comunicaciones, la persona que respondía se justificaba por sus ausencias y mencionaba supuestos inconvenientes de salud de la hija de la joven. Esta situación despertó las sospechas de su padre, quien consideró que alguien más podría estar manipulando el celular de su hija.

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Ante las circunstancias, la familia decidió presentar una denuncia por su desaparición y comenzó a buscarla con ayuda de las autoridades.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Erika Moreno?

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La noche del domingo 4 de enero de 2026, integrantes de la Policía y familiares de Erika ingresaron al apartamento donde vivía la joven, ubicado en el barrio Libertador, al suroccidente de Tunja. Para acceder al inmueble utilizaron una copia de las llaves.

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En el interior encontraron las luces y el televisor encendidos, además de alimentos servidos en la cocina. Posteriormente, hallaron el cuerpo sin vida de Erika en la habitación destinada a su hija, cubierto con prendas de vestir y juguetes.

El informe forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación superior. Asimismo, determinó que el fallecimiento ocurrió el mismo 29 de diciembre de 2025.

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¿Quién fue el responsable de la muerte de Erika Moreno?

Tras analizar 216 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, investigadores de la Sijín identificaron a Walter Camilo Medina Rojas, pareja sentimental de Erika y padre de su hija, como responsable del crimen.

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Los registros audiovisuales mostraron que Erika ingresó a la vivienda alrededor de las 5:00 p. m. del 29 de diciembre. Allí se encontraba Walter Medina, quien posteriormente fue captado saliendo solo de la habitación.

Las autoridades también establecieron que, durante los siete días siguientes, Medina continuó con su rutina habitual, entrando y saliendo del inmueble, donde permanecía oculto el cuerpo de la joven.

Según la investigación, el hombre acudió a su trabajo e incluso asistió a las celebraciones de Año Nuevo durante la noche del 31 de diciembre, antes de regresar a la vivienda.

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Después del hallazgo del cuerpo, el hombre huyó hacia Bogotá. Mediante labores de rastreo técnico de su línea telefónica, la Policía logró ubicarlo en el barrio Granada de la capital colombiana, donde fue capturado quince días después del descubrimiento de la escena.

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¿Qué condena recibió Walter Camilo Medina Rojas?

El 12 de marzo de 2026, durante una audiencia ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja, a cargo del juez Carlos Eduardo Bórquez Caro, Walter Camilo Medina Rojas se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su responsabilidad por el delito de feminicidio agravado.

Tras aceptar los cargos, fue condenado a 375 meses de prisión, equivalentes a 31 años y tres meses.

Actualmente, cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita, Boyacá.