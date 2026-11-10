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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Salen a la luz últimos movimientos de Ramsés Vargas antes de ser hallado sin vida en Bogotá

Salen a la luz últimos movimientos de Ramsés Vargas antes de ser hallado sin vida en Bogotá

El exestudiante del Gimnasio Moderno fue hallado con una herida de arma de fuego. Entretanto, las autoridades continúan buscando la camioneta blindada y el celular de la víctima.

Collage con retrato de Ramsés Vargas y una carretera, ilustrando los últimos movimientos antes de ser hallado sin vida en Bogotá
Investigan los últimos movimientos de Ramsés Vargas antes de que se reportara su hallazgo sin vida en la ciudad de Bogotá.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

La desaparición y posterior muerte de Ramsés Vargas, un joven de 27 años y egresado del Colegio Gimnasio Moderno, continúa bajo investigación de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

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Su cuerpo fue hallado la mañana del 6 de noviembre en los Cerros Orientales, en el barrio El Paraíso, localidad de Chapinero. Desde entonces, las autoridades judiciales y los allegados del joven intentan reconstruir los hechos que ocurrieron antes de su desaparición.

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Los últimos movimientos que habría hecho Ramsés Vargas antes de aparecer sin vida

María Paula Morera, expareja del joven, habló con Meridiano de Blu Radio, donde explicó que, antes de dirigirse a una finca ubicada entre Bogotá y Mosquera, Ramsés había ido al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según relató, él recogió allí a un amigo de la infancia y lo llevó hasta su casa. Posteriormente, habría emprendido el camino hacia la finca. María Paula considera que durante ese trayecto pudo haber sido interceptado por los responsables de su muerte.

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“Él iba para el aeropuerto para recoger a su mejor amigo, con el que creció, siempre me habló de él, se devolvieron, y lo habría dejado en la casa y después, supongo que fue a la finca”, comentó María Paula al medio de comunicación.

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Por otro lado, la joven explicó que la propiedad estaba ubicada entre la Zona Franca y Mosquera. Para llegar hasta allí, era necesario transitar por un tramo de trocha de entre 10 y 15 minutos.

¿Qué otros detalles mencionó la expareja de Ramsés Vargas?

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María Paula Morera explicó que Ramsés no conducía la camioneta que utilizaba habitualmente, pues esta se encontraba en reparación. En su lugar, se movilizaba en otro vehículo que había negociado recientemente.

Al referirse a las posibles causas del crimen, la expareja manifestó sus sospechas sobre las intenciones de los agresores: “Siento que realmente fue algo planeado. Ramsés no tenía enemigos... tenía personas que quizás le tenían envidia”.

Retrato de Ramsés Vargas con un fondo de bosque de referencia en donde fue encontrado
Ramsés Vargas, cuyo caso estuvo marcado por la premonición y la inquietante corazonada de su novia antes de su muerte.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow

Asimismo, contempló la posibilidad de que se hubiera tratado de un atraco durante el cual el joven habría intentado resistirse. “Quizás también lo vieron así y lo atracaron, y ahí fue donde él puso fuerza”, señaló.

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Además, comentó que el día en que se vieron tuvo un presentimiento de que algo podría pasarle.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Ramsés Vargas?

A las 6:00 a. m. del 6 de noviembre, las autoridades hallaron el cuerpo de Vargas en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero. El joven presentaba una herida ocasionada por un arma de fuego. En el lugar no fueron encontrados la camioneta ni los teléfonos celulares que llevaba.

Puedes leer: Revelan último audio de Ramsés Vargas antes de ser encontrado sin vida: “Más de $100 millones”

Actualmente, la Policía Judicial y el CTI analizan cámaras de seguridad y recopilan material probatorio para establecer la ruta que siguió Vargas, esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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Entretanto, la comunidad del Gimnasio Moderno expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con la familia del joven en este difícil momento.

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